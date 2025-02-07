Женщины в агробизнесе могут получить грант на сумму до 150 тысяч гривен: какие условия

Украинки могут получить 150 тысяч гривен гранта для открытия или развития собственного дела в сфере агропредпринимательства.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

Что известно о программе

Программа FemAgro направлена на поддержку женщин, желающих начать или развить собственное дело в сфере агропредпринимательства, в частности, занимающихся или планирующих заниматься выращиванием овощей, ягод, цветов и зелени на малых участках, в теплицах или вертикальных фермах.

Согласно информации Минагрополитики, Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" объявил о начале сбора заявок на участие в новой образовательно-грантовой программе FemAgro.

Программа реализуется в партнерстве с общественным союзом "Украинская продовольственная долина" (Ukrainian Food Valley) и предусматривает гранты на сумму до 150 тысяч гривен для женщин в агробизнесе.

Эта инициатива осуществляется при финансовой поддержке The Jewish Federations of North America.

Общий бюджет проекта составляет 3 млн гривен.

Этапы программы:

Прием заявок: 4-21 февраля 2025 г.;

Образовательный модуль: март-май 2025 г.;

Защита собственных бизнес-идей: май 2025 г.;

Выплата грантов: май-июнь 2025 г.

Кто может участвовать в программе

К участию в программе FemAgro приглашаются гражданки Украины, проживающие в сельской местности или малых городах, имеющие действующий агробизнес или планирующие микробизнес в агросекторе с последующей регистрацией ФЛП.

Программа сейчас охватывает три региона Украины:

Днепропетровскую;

Полтавскую;

Винницкую области.

Участницы программы FemAgro получат:

образовательный модуль по микропредпринимательству, агротехнологиям, маркетингу, финансированию и продажам;

практическую подготовку к созданию или масштабированию бизнеса в агросекторе;

возможность получить грант в размере 150 тыс грн после успешной защиты своей бизнес-идеи;

консультационная и менторская поддержка в течение года после получения гранта;

доступ к профессиональному сообществу агропредпринимателей.

Напомним, за первые месяцы 2025 года 951 украинское агропредприятие воспользовалось государственными и международными программами кредитования, привлекая почти 5 млрд гривен на развитие производства.

Ранее Delo.ua писало, что Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.