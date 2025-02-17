Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине

Количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины по состоянию на 1 ноября 2024 года достигло почти 236 тысяч.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Это составляет 36,2% от общего количества активных предприятий. По сравнению с предыдущим годом доля женщин-предпринимателей выросла — в 2023 году этот показатель составил 35,2%. Наибольшее количество женщин-руководителей работает в областях дошкольного и начального образования, архивах и библиотеках.

Инфографика: Госстат

В статистику вошли предприятия по всем организационно-правовым формам хозяйствования. Сюда входят, например, детские сады, где в 99% случаев руководителем является женщина. Практически всеми библиотеками (93%) также управляют дамы.

Женщины-руководители преобладают на предприятиях потребительской кооперации (58,6% всех предприятий этой сферы), в органах государственной власти (56,2%), местной власти (52%), коммунальных предприятиях (79%), профсоюзах (62%), кредитных союзах (54%).

Больше женщин-руководительниц в Киеве (41 тыс.), Днепропетровской (более 19 тыс.) и Одесской областях (более 14 тыс.).

Напомним, украинки могут получить 150 тысяч гривен гранта для открытия или развития собственного дела в сфере агропредпринимательства. Программа FemAgro направлена на поддержку женщин, желающих начать или развить собственное дело в сфере агропредпринимательства, в частности, занимающихся или планирующих заниматься выращиванием овощей, ягод, цветов и зелени на малых участках, в теплицах или вертикальных фермах.

Добавим, что 27% из 32 тысяч опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время. В частности, более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.