157 тисяч підприємців припинили свою діяльність цьогоріч: де найбільше

За даними Єдиного державного реєстру, понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. 61% нових бізнесів створюють жінки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Сплеск закриттів ФОПів

Аналітики зауважують, що через тимчасову не-роботу реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців.

Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, 73 799 ФОПів відкрилось з квітня по червень — лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу — це на 27% менше, ніж за той самий період торік.

Загалом 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились (мінус 20 тисяч справ).

Зазначається, що понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році. Водночас більшає так званих ФОПів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

Які сфери обирають

За даними аналітиків, 61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки — 83.7 тис. На чоловіків припадає 39% або 53.8 тис. нових справ.

Найчастіше підприємці обирають торгівлю — як роздрібну (39,5 тисяч новостворених ФОПів), так і оптову (10,7 тис). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Втім ці ж галузі й найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тисяч ФОПів, а в ІТ — 18 тисяч.

Більше ФОПів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2 541), медицини (+1 203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

Які регіони лідирують

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві — 18,8 тис. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тисячі — на Львівщині.

Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Наслідує Харківщина (13,6 тисячі) та Дніпропетровщина (13,6 тисяч).

Попри загальний спад нових ФОПів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають — це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.