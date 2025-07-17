157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году: где больше всего

По данным Единого государственного реестра, более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. 61% новых бизнесов создают женщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабот".

Всплеск закрытий ФЛП

Аналитики отмечают, что из-за временной не-работы реестров и введения новых налогов в начале этого года произошел всплеск закрытий ФЛП в первом квартале текущего года: 119895 предпринимателей.

Впрочем, уже во втором квартале ситуация стабилизировалась: открытия почти сравнялись с показателями прошлого года, а закрытий даже стало меньше. Так, 73 799 ФЛП открылось с апреля по июнь — всего на 3% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Еще 51 830 предпринимателей прекратили свою работу — это на 27% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Всего 137 557 новых ФЛП зарегистрировали за первое полугодие 2025 года в Украине. За это же время 157 605 предпринимателей закрылись (минус 20 тысяч дел).

Отмечается, что более трети дел, прекративших деятельность в этом году, проработали менее двух лет. 22% из них были открыты в прошлом году, еще 15% - в 2023 году. В то же время увеличивается так называемая ФЛП-однодневка — предприниматели, которые существуют не дольше двух недель. В этом году таких бизнесов зафиксировано уже 5323. К сравнению, в 2021 году их насчитывалось только 96.

Какие сферы выбирают

По данным аналитиков, 61% всех открытых ФЛП в этом году создали женщины — 83.7 тыс. На мужчин приходится 39% или 53.8 тыс. новых дел.

Чаще всего предприниматели выбирают торговлю как розничную (39,5 тысяч вновь ФЛП), так и оптовую (10,7 тыс). Также среди популярных направлений: ИТ, информационные услуги и другие индивидуальные услуги. Впрочем, эти же отрасли и больше всего теряют: только в сфере розничной торговли за полгода закрылись более 48 тысяч ФЛП, а в ИТ — 18 тысяч.

Больше ФЛП открывается, чем закрывается в сфере образования (+2541), медицины (+1203) и права и бухгалтерского учета (+975).

Какие регионы лидируют

Больше всего новых бизнесов открыли в Киеве — 18,8 тыс. Еще 13 тысяч на Днепропетровщине и 10,4 тысячи — на Львовщине.

Однако и по количеству прекращений столица также лидер: здесь закрылись 20,6 тыс. Следуют Харьковщина (13,6 тысячи) и Днепропетровщина (13,6 тысячи).

Несмотря на общий спад новых ФЛП, есть области, где предприниматели больше открывают бизнесов, чем закрывают — это Ровенщина (+291), Львовщина (+179), Киевщина (+175), Ивано-Франковская (+101) и Волынь (+69).

Отметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.