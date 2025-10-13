Запланована подія 2

Три выплаты в одной: как оформить базовую социальную помощь через "Дію"

В Украине запустили Базовую социальную помощь – новую государственную инициативу, объединяющую несколько видов поддержки в одной выплате. Теперь не нужно заполнять пять разных заявлений и ходить по разным учреждениям — все оформляется через несколько минут в "Дії".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Услуга доступна для украинцев, уже получающих одну из следующих пособий:

  • малообеспеченным семьям,
  • одиноким матерям или родителям временную помощь на детей,
  • семьям, где один из родителей не платит алименты.

Как оформить помощь в "Дії"

Процесс оформления происходит следующим образом:

  • Откройте сервис "Помощь от государства" → Базовая социальная помощь.
  • Дождитесь уведомления по расчету ежемесячной суммы выплаты.
  • Согласитесь и подайте заявку, выбрав "Дія.Карту" для выплат.
  • Подтвердите, что отказываетесь от других видов пособия – они объединятся в одну выплату.
  • Подтвердите заявление "Дія.Подписью" и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.
  • После сбора всех подписей заявление автоматически направляется в соответствующие органы.
  • После одобрения на "Дія.Карту" начисляется помощь. Если карты еще нет — ее можно открыть через несколько минут, а она пригодится для других государственных выплат и услуг.

Базовая социальная помощь упрощает процесс получения поддержки и объединяет несколько выплат в одну удобную сумму, доступную онлайн.

Как рассчитывается размер базовой социальной помощи?

Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что размер пособия рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к базовой величине, определяющей, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодняшний день это 4 500 грн.

Этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого уже одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент.

Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Автор:
Татьяна Гойденко