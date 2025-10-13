- Категория
Три выплаты в одной: как оформить базовую социальную помощь через "Дію"
В Украине запустили Базовую социальную помощь – новую государственную инициативу, объединяющую несколько видов поддержки в одной выплате. Теперь не нужно заполнять пять разных заявлений и ходить по разным учреждениям — все оформляется через несколько минут в "Дії".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
Услуга доступна для украинцев, уже получающих одну из следующих пособий:
- малообеспеченным семьям,
- одиноким матерям или родителям временную помощь на детей,
- семьям, где один из родителей не платит алименты.
Как оформить помощь в "Дії"
Процесс оформления происходит следующим образом:
- Откройте сервис "Помощь от государства" → Базовая социальная помощь.
- Дождитесь уведомления по расчету ежемесячной суммы выплаты.
- Согласитесь и подайте заявку, выбрав "Дія.Карту" для выплат.
- Подтвердите, что отказываетесь от других видов пособия – они объединятся в одну выплату.
- Подтвердите заявление "Дія.Подписью" и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.
- После сбора всех подписей заявление автоматически направляется в соответствующие органы.
- После одобрения на "Дія.Карту" начисляется помощь. Если карты еще нет — ее можно открыть через несколько минут, а она пригодится для других государственных выплат и услуг.
Базовая социальная помощь упрощает процесс получения поддержки и объединяет несколько выплат в одну удобную сумму, доступную онлайн.
Как рассчитывается размер базовой социальной помощи?
Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что размер пособия рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к базовой величине, определяющей, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодняшний день это 4 500 грн.
Этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого уже одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент.
Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.