Три виплати в одній: як оформити базову соціальну допомогу через "Дію"

В Україні запустили Базову соціальну допомогу — нову державну ініціативу, яка об’єднує кілька видів підтримки в одній виплаті. Тепер не потрібно заповнювати п’ять різних заяв і ходити по різних установах — все оформлюється за кілька хвилин у “Дії”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Послуга доступна для українців, які вже отримують одну з таких допомог:

  • малозабезпеченим сім’ям,
  • одиноким матерям або батькам тимчасову допомогу на дітей,
  • сім’ям, де один з батьків не сплачує аліменти.

Як оформити допомогу в "Дії"

Процес оформлення відбувається наступним чином:

  • Відкрийте сервіс "Допомога від держави" → Базова соціальна допомога.
  • Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми виплати.
  • Погодьтеся та подайте заявку, обравши "Дія.Картку" для виплат.
  • Підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату.
  • Засвідчте заяву "Дія.Підписом" і надішліть запрошення повнолітнім членам родини.
  • Після збору всіх підписів заява автоматично надсилається до відповідних органів.
  • Після схвалення на "Дія.Картку" нараховується допомога. Якщо картки ще немає — її можна відкрити за кілька хвилин, а вона стане у пригоді для інших державних виплат і послуг.

Базова соціальна допомога спрощує процес отримання підтримки та об’єднує кілька виплат в одну зручну суму, доступну онлайн.

Як розраховується розмір базової соціальної допомоги?

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн.

Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього вже схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.

Передбачається, що базова соцдопомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Автор:
Тетяна Гойденко