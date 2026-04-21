Фінляндія спрямує мільйон євро на посилення кіберзахисту України: які проєкти отримають підтримку

Фінляндія виділила 1 мільйон євро на підтримку кіберстійкості України в межах діяльності Талліннського механізму. Кошти будуть використані до кінця 2026 року для захисту цивільної та критичної інфраструктури. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держспецслужба зв’язку та захисту інформації.

З метою визначення пріоритетів співпраці до Києва прибула делегація Фінського інституту державного управління HAUS, яка провела зустрічі з представниками ключових державних органів, зокрема Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Служби безпеки України та інших установ.

Конкретні проєкти, які підтримуватиме Фінляндія, будуть затверджені спеціальною наглядовою радою при МЗС Фінляндії протягом наступних місяців. Очікується, що фокус буде направлено на довгострокові комплексні програми із розвитку кіберспроможностей та на освітні ініціативи для українських фахівців. Також сторони обговорили потенційну взаємодію між українськими та фінськими компаніями у сфері кібербезпеки для обміну досвідом та технологічними рішеннями.

Про Талліннський механізм

Талліннський механізм засновано у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги, спрямованої на посилення кібербезпеки та кіберстійкості України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму у жовтні 2025 року.

Наразі в межах цієї ініціативи реалізується понад 25 проєктів, від оцінювання безпеки критичної інфраструктури до професійного навчання. Координацію взаємодії між українськими інституціями та партнерами здійснює Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO).

Нагадаємо, у січні Італія спрямувала 1 млн євро на посилення української кіберстійності. Левова частина коштів буде інвестована у захист цифрової інфраструктури Тернопільської області, а решта — у розвиток координації в межах міжнародного Талліннського механізму.

Автор:
Тетяна Ковальчук