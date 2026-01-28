Запланована подія 2

Італія інвестує мільйон євро в українську кібербезпеку: які зміни чекають на Тернопільщину

Італія виділила 1 млн євро на посилення українського кіберпростору / Depositphotos

Італія спрямувала 1 млн євро на посилення української кіберстійності. Левова частина коштів буде інвестована у захист цифрової інфраструктури Тернопільської області, а решта — у розвиток координації в межах міжнародного Талліннського механізму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Безпека регіонів

Близько 900 тис. євро з італійського внеску отримає Тернопільська область. У межах співпраці регіон реалізує два масштабні кіберпроєкти:

  • Оновлення інфраструктури: Тернопільщина отримає сучасне мережеве та серверне обладнання.
  • Розбудова захищеної мережі: побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози.

Міжнародна координація 

Ще 100 тис. євро підуть на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму. Ці кошти допоможуть залучати нові міжнародні ініціативи та профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від НКЦК при РНБО.

Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру (НКЦК) при РНБО України — це дасть змогу чітко бачити ризики та професійно їх усувати.

Про Талліннський механізм

Талліннський механізм було створено у 2023 році для координації допомоги Україні у сфері кібербезпеки. Наразі до нього входять 13 країн-партнерів, включаючи США, Велику Британію та країни ЄС, а НАТО і Світовий банк мають статус спостерігачів.

Італія приєдналася до Талліннського механізму у 2024 році. Під час Конференції з відновлення України, що відбулася в Римі в липні 2025 року, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо розвитку довгострокових ініціатив із нарощування кіберспроможностей та зміцнення цифрової інфраструктури України.

 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За рік роботи Талліннського механізму країни-учасниці мобілізували 200 мільйонів євро для посилення кіберзахисту цивільної інфраструктури України. 

Автор:
Тетяна Бесараб