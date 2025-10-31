Нідерланди виділяють €10 млн на кіберзахист і цифрову стійкість України

Королівство Нідерланди надає Україні 10 мільйонів євро для підтримки цифрового суверенітету та розвитку кіберзахисту. Кошти будуть використані в рамках "Української кіберпрограми" (Ukraine Cyber Programme, UCP), започаткованої у 2022 році урядом Великої Британії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Головним напрямом фінансування стане розвиток цивільного кіберпотенціалу України та посилення кіберінфраструктури органів державної влади. Серед заходів — придбання програмного і апаратного забезпечення для держустанов і операторів критичної інфраструктури.

Частина коштів буде спрямована на проєкти Талліннського механізму, міжнародної ініціативи, до якої долучилися 13 країн, зокрема Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Мета — посилити кіберстійкість та цифрову безпеку України.

Інший напрям допомоги — розслідування кіберзагроз, усунення наслідків можливих кібератак і зміцнення захисту мереж держорганів та інституцій.

Україна дякує міжнародним партнерам за підтримку в зміцненні кіберзахисту та розвитку безпечного цифрового середовища, яке є критично важливим для національної безпеки та демократичного світу.

Додамо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За рік роботи Талліннського механізму країни-учасниці мобілізували 200 мільйонів євро для посилення кіберзахисту цивільної інфраструктури України.