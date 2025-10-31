- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нидерланды выделяют €10 млн на киберзащиту и цифровую стойкость Украины
Королевство Нидерланды предоставляет Украине 10 миллионов евро для поддержки цифрового суверенитета и развития киберзащиты. Средства будут использованы в рамках "Украинской киберпрограммы" (Ukraine Cyber Programme, UCP), начатой в 2022 году правительством Великобритании.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Главным направлением финансирования станет развитие гражданского киберпотенциала и усиление киберинфраструктуры органов государственной власти. Среди мер – приобретение программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и операторов критической инфраструктуры.
Часть средств будет направлена на проекты Таллиннского механизма, международной инициативы, к которой присоединились 13 стран, в том числе Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция и Финляндия. Цель – усилить киберустойчивость и цифровую безопасность Украины.
Другое направление помощи – расследование киберугроз, устранение последствий возможных кибератак и укрепление защиты сетей госорганов и институтов.
Украина благодарит международных партнеров за поддержку в укреплении киберзащиты и развитии безопасной цифровой среды, которая критически важна для национальной безопасности и демократического мира.
Добавим, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.
За год работы Таллиннского механизма страны-участницы мобилизовали 200 миллионов евро для усиления киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины.