Нидерланды выделяют €10 млн на киберзащиту и цифровую стойкость Украины

Нидерланды
Главным направлением финансирования станет развитие гражданского киберпотенциала / Минцифры

Королевство Нидерланды предоставляет Украине 10 миллионов евро для поддержки цифрового суверенитета и развития киберзащиты. Средства будут использованы в рамках "Украинской киберпрограммы" (Ukraine Cyber Programme, UCP), начатой в 2022 году правительством Великобритании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Главным направлением финансирования станет развитие гражданского киберпотенциала и усиление киберинфраструктуры органов государственной власти. Среди мер – приобретение программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и операторов критической инфраструктуры.

Часть средств будет направлена на проекты Таллиннского механизма, международной инициативы, к которой присоединились 13 стран, в том числе Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция и Финляндия. Цель – усилить киберустойчивость и цифровую безопасность Украины.

Другое направление помощи – расследование киберугроз, устранение последствий возможных кибератак и укрепление защиты сетей госорганов и институтов.

Украина благодарит международных партнеров за поддержку в укреплении киберзащиты и развитии безопасной цифровой среды, которая критически важна для национальной безопасности и демократического мира.

Добавим, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За год работы Таллиннского механизма страны-участницы   мобилизовали 200 миллионов евро для усиления   киберзащиты   гражданской инфраструктуры Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко