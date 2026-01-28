- Категория
Италия инвестирует миллион евро в украинскую кибербезопасность: какие изменения ждут Тернопольщину
Италия направила 1 млн евро на усиление украинской киберстойкости. Львиная часть средств будет инвестирована в защиту цифровой инфраструктуры Тернопольской области, а остальные — в развитие координации в рамках международного Таллиннского механизма.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Безопасность регионов
Около 900 тысяч евро из итальянского взноса получит Тернопольская область. В рамках сотрудничества регион реализует два масштабных киберпроекта:
- Обновление инфраструктуры: Тернопольщина получит современное сетевое и серверное оборудование
- Развитие защищенной сети: построят сеть с использованием автоматизированных средств безопасности, в том числе систем EDR, а персонал научат мгновенно реагировать на сложные угрозы.
Международная координация
Еще 100 тыс. евро пойдут в поддержку Проектного офиса Таллиннского механизма. Эти средства помогут привлекать новые международные инициативы и профинансируют ежегодный смотр национальной системы кибербезопасности от НКЦК при СНБО.
Также профинансируют ежегодный обзор национальной системы кибербезопасности от Национального координационного центра (НКЦК) при СНБО Украины — это позволит четко видеть риски и профессионально их устранять.
О Таллиннском механизме
Таллиннский механизм был создан в 2023 году для координации помощи Украине в сфере кибербезопасности. В настоящее время в него входят 13 стран-партнеров, включая США, Великобританию и страны ЕС, а НАТО и Всемирный банк имеют статус наблюдателей.
Италия присоединилась к Таллиннскому механизму в 2024 году. Во время Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Риме в июле 2025 года, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни подписали декларацию о намерениях развития долгосрочных инициатив по наращиванию киберспособностей и укреплению цифровой инфраструктуры Украины.
20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.
За год работы Таллиннского механизма страны-участницы мобилизовали 200 миллионов евро для усиления киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины.