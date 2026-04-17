Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 17 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1514-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ   за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.

Вчера противник совершил два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9701 дрон-камикадзе и произвел 3771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Покровское, Орестополь, Просяна Днепропетровской области; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвиженское, Гуляйпольское, Копани, Васильевское, Таврическое, Каменка и Ровно.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, пять артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник четыре раза атаковал позиции наших защитников, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Симиновка, Ветеринарное и Старица.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четырежды атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Куриловка.

На Лиманском направлении противник однажды пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравко, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Березово и Новоалександровку.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Елена Константиновка, Заречное и Цветково.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Светлана Манько