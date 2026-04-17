Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1514 добу повномасштабної війни становлять 1 316 070 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб;
- танків – 11 870 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од;
- артилерійських систем – 40 160 (+114) од;
- РСЗВ – 1 739 (+1) од;
- засоби ППО – 1 349 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од;
- крилаті ракети – 4 549 (+12) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од;
- спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
