Потери врага по состоянию на 16 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1514 сутки полномасштабной войны составляют 1 316 070 человек.

Потери России в войне на 17 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 апреля потеряла:

личного состава – около 1 316 070 (+1 000) человек;

танков – 11 870 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 400 (+9) ед;

артиллерийских систем – 40 160 (+114) ед;

РСЗО – 1 739 (+1) ед;

средства ПВО – 1 349 (+2) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 243 008 (+2 410) ед;

крылатые ракеты – 4 549 (+12) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 90 014 (+253) ед;

специальная техника – 4129 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 147 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

