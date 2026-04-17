- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 16 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1514 сутки полномасштабной войны составляют 1 316 070 человек.
Потери России в войне на 17 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 316 070 (+1 000) человек;
- танков – 11 870 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 400 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 40 160 (+114) ед;
- РСЗО – 1 739 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 349 (+2) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 243 008 (+2 410) ед;
- крылатые ракеты – 4 549 (+12) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 014 (+253) ед;
- специальная техника – 4129 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 147 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.