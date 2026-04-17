Единого кандидата на главу АРМА, прошедшего тест на логику, не смогли утвердить: что произошло

Конкурсная комиссия не поддержала кандидатуру единого претендента на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Виктора Дубовика, возглавляемого Директоратом по правовой политике Офиса президента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

Комиссия дважды голосовала по кандидатуре Дубовика - оба раза четыре члена голосовали "за", а два - "против".

По закону решение считается принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов комиссии из шести, причем два голоса должны дать международные эксперты.

Виктор Дубовик не рекомендовал на голову АРМА. Фото: Transparency International Ukraine

Почему не прошел собеседование

Во время собеседования с кандидатом возникли вопросы как о добродетели, так и о профессиональной готовности кандидата к работе в условиях активной реформы АРМА.

"Общество и международные партнеры ожидают от руководителя АРМА безупречной репутации и четкой операционной стратегии, которой мы, к сожалению, не увидели в полном объеме. Вопросы добродетели и политической нейтральности остаются фундаментом, без которого невозможно построить доверие к органу, распоряжающемуся миллиардными активами", — подчеркнул .

Наиболее логичным шагом теперь должно быть объявление нового конкурса на должность главы АРМА.

Кандидаты на голову АРМА провалили тест на логику и математику

Конкурсная комиссия по отбору главы АРМА в марте утвердила результаты тестирования на когнитивные способности (знание математики и логики): его составил только один кандидат — Виктор Дубовик, возглавляемый Директоратом по правовой политике Офиса президента.

До 2020 года он являлся руководителем Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2025 году он участвовал в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности.

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля. Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

30 июля 2025 года правительство уволило главу АРМА Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко относительно полной перезагрузки учреждения.

Ярославу Максименко назначили временно исполняющей обязанности главы АРМА.