Єдиного кандидата на голову АРМА, який пройшов тест на логіку, не змогли затвердити: що сталося

Конкурсна комісія не підтримала кандидатуру єдиного претендента на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Віктора Дубовика, який очолює Директорат з питань правової політики Офісу президента.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Комісія двічі голосувала щодо кандидатури Дубовика — обидва рази чотири члени голосували "за", а два — "проти".

За законом рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів комісії з шести, причому два голоси мають дати міжнародні експерти.

Чому не пройшов співбесіду

Під час співбесіди з кандидатом виникли запитання як щодо доброчесності, так і щодо професійної готовності кандидата до роботи в умовах активної реформи АРМА.

"Суспільство та міжнародні партнери очікують від очільника АРМА бездоганної репутації та чіткої операційної стратегії, якої ми, на жаль, не побачили у повному обсязі. Питання доброчесності та політичної нейтральності залишаються фундаментом, без якого неможливо побудувати довіру до органу, який розпоряджається мільярдними активами", — наголосив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

Найбільш логічним кроком тепер мало б бути оголошення нового конкурсу на посаду голови АРМА.

Кандидати на голову АРМА провалили тест на логіку та математику

Конкурсна комісія з відбору голови АРМА у березні затвердила результати тестування на когнітивні здібності (знання математики і логіки): його склав лише один кандидат — Віктор Дубовик, який очолює Директорат з питань правової політики Офісу президента.

До 2020 року він був керівником Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України. У 2025 році він брав участь у конкурсі на голову Бюро економічної безпеки.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

Нагадаємо, закон про реформу АРМА президент Володимир Зеленський підписав ще 27 липня.Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу після ініціативи прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо повного перезавантаження установи.

Ярославу Максименко призначили тимчасово виконуючою обов'язки голови АРМА.