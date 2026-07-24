Кукурудза дорожчає у світі, а в Україні дешевшає: що вплинуло на ринок

Ціни на кукурудзу на світових біржах демонструють зростання, однак український ринок рухається у протилежному напрямку. Через зупинку частини закупівель у чорноморських портах, пошкодження інфраструктури та складнощі з логістикою трейдери знизили ціни на українську кукурудзу.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Новий удар по експорту зерна

Світові котирування на кукурудзу продовжують зростати на тлі нових ризиків для поставок. Після спеки у Франції додатковим фактором підтримки цін стали побоювання щодо можливого призупинення морського експорту з України та зростання вартості нафти.

Однією з головних причин подорожчання кукурудзи стало скорочення заходів суден для завантаження в українські чорноморські порти після атак на цивільні судна та пошкодження зернових терміналів. Через це міжнародні трейдери тимчасово призупинили закупівлі в українських портах.

Водночас українські переробники знизили закупівельні ціни на кукурудзу на 500–1000 грн за тонну - до 8000–8500 грн/т із доставкою на заводи. На ринок також впливає падіння внутрішніх цін на фуражну пшеницю та ячмінь.

Попит на українську кукурудзу з боку європейських покупців залишається високим, однак через зростання попиту на перевалку ріпаку на західному кордоні та нестачу залізничних потужностей знайти вільні квоти для транспортування кукурудзи до ЄС найближчим часом буде складно.

На біржі Euronext у Парижі листопадові ф’ючерси на кукурудзу за тиждень подорожчали на 5,7% - до 257,75 євро за тонну (293 долари). За місяць зростання становило близько 18%. Високі ціни підтримуватимуть попит на імпортну кукурудзу в Європейському Союзі, що може дати перевагу постачальникам зі США та Бразилії через складнощі українського експорту.

Грудневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго за останній тиждень зросли на 5% - до 191,9 долара за тонну. Зростання пов’язують із подорожчанням нафти та прогнозами спекотної погоди у кукурудзяному поясі США, яка може негативно вплинути на частину посівів.

Водночас в Україні погодні умови залишаються сприятливими для розвитку посівів кукурудзи. Помірні температури та достатня кількість опадів дозволяють зберігати позитивні прогнози щодо майбутнього врожаю.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.