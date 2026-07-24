Кукуруза дорожает в мире, а в Украине дешевеет: что повлияло на рынок

Цены на кукурузу на мировых биржах демонстрируют рост, однако украинский рынок движется в противоположном направлении. Из-за остановки части закупок в черноморских портах, повреждения инфраструктуры и сложностей с логистикой трейдеры снизили цены на украинскую кукурузу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Новый удар по экспорту зерна

Мировые котировки на кукурузу продолжают расти на фоне новых рисков поставок. После жары во Франции дополнительным фактором поддержки цен стали опасения возможной приостановки морского экспорта из Украины и роста стоимости нефти.

Одной из главных причин удорожания кукурузы стало сокращение мер судов для загрузки в украинские черноморские порты после атак на гражданские суда и повреждение зерновых терминалов. Поэтому международные трейдеры временно приостановили закупки в украинских портах.

В то же время, украинские переработчики снизили закупочные цены на кукурузу на 500–1000 грн за тонну - до 8000–8500 грн/т с доставкой на заводы. Рынок также влияет на падение внутренних цен на фуражную пшеницу и ячмень.

Спрос на украинскую кукурузу со стороны европейских покупателей остается высоким, однако из-за роста спроса на перевалку рапса на западной границе и нехватку железнодорожных мощностей найти свободные квоты для транспортировки кукурузы в ЕС в ближайшее время будет сложно.

На бирже Euronext в Париже ноябрьские фьючерсы на кукурузу за неделю подорожали на 5,7% – до 257,75 евро за тонну (293 доллара). За месяц рост составил около 18%. Высокие цены будут поддерживать спрос на импортную кукурузу в Европейском Союзе, что может дать предпочтение поставщикам из США и Бразилии из-за сложностей украинского экспорта.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго за последнюю неделю выросли на 5% – до 191,9 доллара за тонну. Рост связывается с подорожанием нефти и прогнозами жаркой погоды в кукурузном поясе США, которая может отрицательно повлиять на часть посевов.

В то же время в Украине погодные условия остаются благоприятными для развития посевов кукурузы. Умеренная температура и достаточное количество осадков позволяют сохранять положительные прогнозы относительно будущего урожая.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.