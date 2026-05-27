Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Без очередей: "Укрпочта" запускает новый формат получения посылок

Без очередей: "Укрпочта" запускает новый формат получения посылок
Укрпочта

Забрать посылку в Укрпочте теперь можно без ожидания в общей очереди к оператору. Для этого компания устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

«Мы давно искали способ развести потоки клиентов: приходящих только по посылке и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в "Укрпочте" без очереди можно», - подчеркнул он.

По его словам, часть отправлений компания автоматически направляет на получение в новом формате. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправку самостоятельно без обращения к оператору.

Смилянский отметил, что в отличие от классических почтоматов эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. Привычный формат обслуживания также остается доступным.

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях, прежде всего, в городах-миллионниках и областных центрах. В Киеве и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек скорой выдачи.

Напомним, ранее "Укрпочта" сообщила о полной автоматизации процессов сортировки посылок, писем, газет и части международных отправлений. В компании сообщили, что запуск роботизированных линий стал переходом к новому этапу развития – "Укрпочта 2.0".

Автор:
Светлана Манько