Без очередей: "Укрпочта" запускает новый формат получения посылок

Забрать посылку в Укрпочте теперь можно без ожидания в общей очереди к оператору. Для этого компания устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

«Мы давно искали способ развести потоки клиентов: приходящих только по посылке и тех, кто пользуется другими сервисами — от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в "Укрпочте" без очереди можно», - подчеркнул он.

По его словам, часть отправлений компания автоматически направляет на получение в новом формате. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом доступа, открывает свою секцию и забирает отправку самостоятельно без обращения к оператору.

Смилянский отметил, что в отличие от классических почтоматов эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. Привычный формат обслуживания также остается доступным.

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях, прежде всего, в городах-миллионниках и областных центрах. В Киеве и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек скорой выдачи.

Напомним, ранее "Укрпочта" сообщила о полной автоматизации процессов сортировки посылок, писем, газет и части международных отправлений. В компании сообщили, что запуск роботизированных линий стал переходом к новому этапу развития – "Укрпочта 2.0".