Без черг: "Укрпошта" запускає новий формат отримання посилок

Забрати посилку в “Укрпошті” тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Для цього компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

«Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами — від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в "Укрпошті" без черги можна», — підкреслив він.

За його словами, частину відправлень компанія автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

Смілянський зауважив, що на відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування також залишається доступним.

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

Нагадаємо, раніше “Укрпошта” повідомила про повну автоматизацію процесів сортування посилок, листів, газет і частини міжнародних відправлень. У компанії повідомили, що запуск роботизованих ліній став переходом до нового етапу розвитку - “Укрпошта 2.0”.