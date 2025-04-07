У яких регіонах суборенда гектара державної землі була найдорожчою?

За пів року роботи “Земельного банку” сформовано рейтинг регіонів, де суборенда гектара державної землі була найдорожчою. Лідером стала Івано-Франківська область, де ціна за гектар склала 47,56 тис. грн.

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Про це інформує "Земельний банк".

Де найдорожча земля в Україні

Сформовано рейтинг регіонів, де суборенда гектара державної землі виявилася найдорожчою:

Івано-Франківська область — 47 559 грн/га. Полтавська область — 41 012 грн/га. Кіровоградська область — 39 548 грн/га. Черкаська область — 39 467 грн/га. Вінницька область — 39 268 грн/га.

Чим зумовлені ціни?

Івано-Франківщина має найвищу вартість за гектар, однак тут на торги було виставлено лише 3 ділянки. Обмежена пропозиція та високий попит призвели до високої ціни.

Вінниччина, Кіровоградщина та Полтавщина — регіони з найбільшою конкуренцією. У Вінницькій області на один аукціон припадало в середньому 22 учасники, а на Полтавщині та Кіровоградщині — 14. Це ще раз підтверджує, що конкуренція стимулює ринок і підвищує вартість землі.

Найнижча середня вартість гектара зафіксована на Закарпатті — 3 496 грн/га. Це пов'язано з найменшою конкуренцією в цьому регіоні.

Нагадаємо, "Державний земельний банк" вперше сплатив 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2024 рік. Кошти надійшли до бюджету за земельні ділянки загальною площею близько 100 тисяч гектарів, які передані банку в управління. Загалом у 2024 році завдяки прозорій суборенді державних земель через онлайн-аукціони "Земельного банку" до бюджету вже надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею на конкурентних умовах.