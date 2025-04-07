В каких регионах субаренда гектара государственной земли была самой дорогой?

За полгода работы Земельного банка сформирован рейтинг регионов, где субаренда гектара государственной земли была самой дорогой. Лидером стала Ивано-Франковская область, где цена на гектар составила 47,56 тыс. грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Земельный банк".

Где самая дорогая земля в Украине

Сформирован рейтинг регионов, где субаренда гектара государственной земли оказалась самой дорогой:

Ивано-Франковская область — 47 559 грн/га. Полтавская область — 41 012 грн/га. Кировоградская область — 39 548 грн/га. Черкасская область — 39 467 грн/га. Винницкая область — 39 268 грн/га.

Чем обусловлены цены?

Ивано-Франковская область имеет наивысшую стоимость за гектар, однако здесь на торги было выставлено только 3 участка. Ограниченное предложение и высокий спрос привели к высокой цене.

Виннитчина, Кировоградщина и Полтавщина – регионы с наибольшей конкуренцией. В Винницкой области на один аукцион приходилось в среднем 22 участника, а в Полтавской и Кировоградской — 14. Это еще раз подтверждает, что конкуренция стимулирует рынок и повышает стоимость земли.

Самая низкая средняя стоимость гектара зафиксирована в Закарпатье — 3 496 грн/га. Это связано с самой маленькой конкуренцией в этом регионе.

Напомним, "Государственный земельный банк" впервые уплатил 55,7 млн грн минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление. В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы "Земельного банка" в бюджет уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.