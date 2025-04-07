- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В каких регионах субаренда гектара государственной земли была самой дорогой?
За полгода работы Земельного банка сформирован рейтинг регионов, где субаренда гектара государственной земли была самой дорогой. Лидером стала Ивано-Франковская область, где цена на гектар составила 47,56 тыс. грн.
Об этом сообщает "Земельный банк".
Где самая дорогая земля в Украине
Сформирован рейтинг регионов, где субаренда гектара государственной земли оказалась самой дорогой:
- Ивано-Франковская область — 47 559 грн/га.
- Полтавская область — 41 012 грн/га.
- Кировоградская область — 39 548 грн/га.
- Черкасская область — 39 467 грн/га.
- Винницкая область — 39 268 грн/га.
Чем обусловлены цены?
- Ивано-Франковская область имеет наивысшую стоимость за гектар, однако здесь на торги было выставлено только 3 участка. Ограниченное предложение и высокий спрос привели к высокой цене.
- Виннитчина, Кировоградщина и Полтавщина – регионы с наибольшей конкуренцией. В Винницкой области на один аукцион приходилось в среднем 22 участника, а в Полтавской и Кировоградской — 14. Это еще раз подтверждает, что конкуренция стимулирует рынок и повышает стоимость земли.
Самая низкая средняя стоимость гектара зафиксирована в Закарпатье — 3 496 грн/га. Это связано с самой маленькой конкуренцией в этом регионе.
Напомним, "Государственный земельный банк" впервые уплатил 55,7 млн грн минимального налогового обязательства (МНС) за 2024 год. Денежные средства поступили в бюджет за земельные участки общей площадью около 100 тысяч гектаров, которые переданы банку в управление. В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы "Земельного банка" в бюджет уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.