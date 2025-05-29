Рынок земли без монополии: юрлица получили менее 2%, цена выросла на 37%

Открытие рынка земли для юрлиц не привело к массовой скупке: за 16 месяцев продано 442,7 тыс. га, из которых только 1,77% приобрели компании. Рост цены на 37% открывает новые возможности для малого и среднего агробизнеса.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагро.

Рынок земли ожил

С момента запуска второго этапа земельной реформы прошло более 16 месяцев. За этот период заключено около 148 000 договоров купли-продажи сельскохозяйственных участков общей площадью 442,7 тыс. га.

Учитывая, что общая площадь сельхозземель для товарного производства в Украине составляет 24,9 млн га, юридические лица приобрели лишь 1,77% от этого количества.

С 1 января 2024 года юридические лица приобрели 39,2 тысяч земельных участков для товарного сельскохозяйственного производства общей площадью 120,05 тыс. га. Это составляет 27,1% общей площади земель, отчужденных по договорам купли-продажи в этот период.

При этом только одна компания в Украине — ООО "Земельный кра" — приблизилась к законодательному лимиту в 10 тыс. га, выкупив около 9 тыс. га сельхозземель.

Какие цены на землю

Открытие рынка земли положительно повлияло на его стоимость. Средняя цена за гектар выросла с 38,8 тыс. грн в декабре 2023 г. до 53,1 тыс. грн в марте 2025-го – почти на 37%. Это повысило доходы продавцов и упростило аграриям доступ к кредитам под залог земли.

За более чем год действия рынка в собственность юридических лиц перешло лишь 0,48% земель для товарного сельхозпроизводства. Около двух тысяч компаний приняли участие в покупке, что свидетельствует о сбалансированности реформы и сохранении возможностей малого и среднего бизнеса.

Министр аграрной политики Виталий Коваль подчеркнул, что поэтапное открытие рынка обеспечило контролируемый переход и избегание рисков. Дополнительно государство поддерживает фермеров через Фонд частичного гарантирования кредитов, который покрывает до 50% ссуд для хозяйств с земельным банком до 500 га. Это открывает доступ к финансированию для тех, кто раньше был исключен из кредитного рынка и способствует развитию агросектора.

Напомним, самый большой участок "Земельного банка" отдан в субаренду на 14 лет компании "Кодацкое — Агро".