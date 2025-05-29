Ринок землі без монополії: юрособи отримали менше 2%, ціна зросла на 37%

Відкриття ринку землі для юросіб не спричинило масової скупки: за 16 місяців продано 442,7 тис. га, з яких лише 1,77% придбали компанії. Зростання ціни на 37% відкриває нові можливості для малого та середнього агробізнесу.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагро.

Ринок землі ожив

З моменту запуску другого етапу земельної реформи минуло понад 16 місяців. За цей період укладено близько 148 тисяч договорів купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок загальною площею 442,7 тис. га.

З огляду на те, що загальна площа сільгоспземель для товарного виробництва в Україні становить 24,9 млн га, юридичні особи придбали лише 1,77% від цієї кількості. Це свідчить про те, що побоювання щодо масштабної скупки землі великим бізнесом після зняття обмежень не справдилися — малий і середній аграрний бізнес зберіг доступ до ринку.

З 1 січня 2024 року юридичні особи придбали 39,2 тисячі земельних ділянок для товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 120,05 тис. га. Це становить 27,1% від загальної площі земель, відчужених за договорами купівлі-продажу у цей період.

При цьому лише одна компанія в Україні — ТОВ "Земельний кра" — наблизилась до законодавчого ліміту у 10 тис. га, викупивши близько 9 тис. га сільгоспземель.

Які ціни на землю

Відкриття ринку землі позитивно вплинуло на її вартість. Середня ціна за гектар зросла з 38,8 тис. грн у грудні 2023 року до 53,1 тис. грн у березні 2025-го — майже на 37%. Це підвищило доходи продавців і спростило аграріям доступ до кредитів під заставу землі.

За понад рік дії ринку у власність юридичних осіб перейшло лише 0,48% земель для товарного сільгоспвиробництва. Близько двох тисяч компаній взяли участь у купівлі, що свідчить про збалансованість реформи та збереження можливостей для малого і середнього бізнесу.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль підкреслив, що поетапне відкриття ринку забезпечило контрольований перехід та уникнення ризиків. Додатково держава підтримує фермерів через Фонд часткового гарантування кредитів, який покриває до 50% позик для господарств із земельним банком до 500 га. Це відкриває доступ до фінансування для тих, хто раніше був виключений із кредитного ринку, та сприяє розвитку агросектору.

Нагадаємо, найбільша ділянка "Земельного банку" віддана в суборенду на 14 років компанії "Кодацьке - Агро". Переможець торгів уже сплатив річну плату — 78,6 мільйона гривень з ПДВ.