В Украине растут в цене "промышленные" земельные участки: какой регион стал магнитом

В 2025 году продолжается тренд на покупку промышленных земельных участков в Украине – под строительство производственных мощностей.

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Многие национальные и международные компании-производители строительных материалов, ожидая большого послевоенного восстановления Украины, уже активно ищут для покупки земли промышленного/логистического назначения.

На этих участках в будущем планируется строить производственные или логистические мощности, рассказал в комментарии Delo.ua директор департамента рынков капитала CBRE Ukraine Ярослав Горбушко .

"У нас в разработке несколько интересных проектов, никто от них не отказывается, несмотря на войну. С другой стороны продолжается релокация производств с временно оккупированных территорий", — отметил эксперт.

Промышленные участки: какая земля в приоритете

На четвертом году большой войны главный спрос на промышленные участки сосредоточен на западе страны — от Винницы и до Закарпатья.

"Традиционно под Киевом также есть активность, но она преимущественно сосредоточена на складской недвижимости, к тому же в приоритете правый берег. Если ищут участки под производство — это прежде всего мероприятие. Например, в Хмельницком есть популярная логистическая локация, где в радиусе 500 метров между собой размещены терминалы АТБ, "Новой почты" и "Эпицентра" - пояснил Горбушко.

По его словам, многие пострадавшие от войны предприятия продолжают релоцироваться с востока на запад. Однако часто они привязаны к залежям: из-за дорогостоящей логистики заводы лучше располагать в 10-20 км от месторождения.

"В Бахмуте, например, были залежи гипса, подобные месторождения есть в Ивано-Франковской области. Сейчас релокированное предприятие ищет участки для строительства заводов сухих строительных смесей на Франковщине. Аналогичное решение приняла группа Saint-Gobain, которая инвестировала 11 миллионов евро в строительство завода рядом с месторождением гипса".

Если производители не привязаны к месторождениям, они предпочитают участки недалеко от Львова: теперь здесь сосредоточено много иностранных производств (как кабеля, автомобильных запчастей и деталей), рассчитанных как на рынок Украины, так и на страны ЕС.

"Что касается Львова, здесь магнитом является близость к границе и более дешевая чем в ЕС рабочая сила. Если нет привязки к месторождениям, производители заинтересованы в поиске локаций приближенных к крупным агломерациям, которые являются скоплением большой рабочей силы, и если это экспортеры, преимуществом является также близость к границе", — отметил он.

Обычно размер участков для производств – это 3-6 гектаров. Для логистических комплексов требуются большие площади – от 10 га, на которых можно разместить около 50 тыс. га. кв. метров складских площадей.

Сколько в Украине стоят промышленные участки

С повышением спроса цены на участки под производство растут. Стоимость такой земли зависит от региона, подчеркнул Ярослав Горбушко. По его словам, самая дорогая земля не в Киевской, а во Львовской области: здесь участки в несколько раз дороже, потому что имело предложения и сложный рельеф.

"В Киевской области в радиусе 10-20 км от города есть возможность приобрести участок промышленного назначения по цене от $10 за кв. метр, то есть $1 000 за сотку. Во Львове цены на аналогичные участки стартуют от $2 000 и могут составлять и $3-5 тысяч за сотку", – объясняет Ярослав Горбушко.

Кроме дефицита, на цены влияет то, что львовский рынок земли начал развиваться позже и предложение участков с необходимым целевым назначением существенно ниже.

"Это не Бровары, где сотни гектаров уже давно приватизированы и переведены в промышленность, во Львове все по-другому", — добавил эксперт.

Поэтому если у компании есть запрос на 10 га промышленной земли во Львове, она найдет от силы три предложения. Другой способ: брать участок личного крестьянского хозяйства, изменять целевое назначение, что может существенно растянуть проект во времени.

Как писало Delo.ua, инвестиционный холдинг EFI Group анонсировал строительство стеклозавода в Киевской области. Производственный участок расположен в 15 км от столицы.