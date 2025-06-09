В Україні дорожчають "промислові" земельні ділянки: який регіон №1 для інвесторів

У 2025 році продовжується тренд на купівлю промислових земельних ділянок в Україні - під будівництво виробничих потужностей.

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Чимало національних та міжнародних компаній-виробників будівельних матеріалів, очікуючи на велику післявоєнну відбудову України, вже активно шукають для купівлі землі промислового/логістичного призначення.

На цих ділянках у майбутньому планують будувати виробничі або логістичні потужності, розповів у коментарі Delo.ua директор департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine Ярослав Горбушко.

"У нас в розробці кілька цікавих проєктів, ніхто від них не відмовляється попри війну. З іншого боку продовжується релокація виробництв із тимчасово окупованих територій", - зауважив експерт.

Промислові ділянки: яка земля у пріоритеті

На четвертому році великої війни головний попит на промислові ділянки зосереджений на заході країни - від Вінниці і до Закарпаття. А найбільшим магнітом є Львівщина, тож і вартість землі під виробництво у регіоні відповідна.

"Традиційно під Києвом також є активність, але вона переважно зосереджена на складській нерухомості, до того ж у пріоритеті переважно правий берег. Якщо шукають ділянки під виробництво - це передусім захід. Наприклад, у Хмельницькому є популярна логістична локація, де в радіусі 500 метрів між собою розміщені термінали АТБ, "Нової пошти" та" "Епіцентру", - зауважив Горбушко.

За його словами, багато підприємств, що постраждали від війни, продовжують релокуватися зі сходу на захід. Проте часто вони прив'язані до покладів: через дорогу логістику заводи краще розташовувати за 10-20 км від родовища.

"У Бахмуті, наприклад, були поклади гіпсу, подібні родовища є в Івано-Франківській області. Зараз релоковане підприємство шукає ділянки для будівництва заводів сухих будівельних сумішей на Франківщині. Аналогічне рішення ухвалила група Saint-Gobain, яка інвестувала 11 мільйонів євро у будівництво заводу поряд з родовищем гіпсу", - наголошує експерт CBRE Ukraine.

Якщо виробники не прив'язані до родовищ, вони віддають перевагу ділянкам неподалік Львова: тепер тут зосереджено багато іноземних виробництв (як-от кабелю, автомобільних запчастин та деталей), розрахованих як на ринок України, так і на країни ЄС.

"Щодо Львова, тут магнітом є близькість до кордону і дешевша ніж в ЄС робоча сила. Якщо нема прив'язки до родовищ, виробники зацікавлені в пошуку локацій наближених до великих агломерацій, які є скупченням великої робочої сили, і якщо це експортери, перевагою є також близькість до кордону", - зазначив Горбушко.

Зазвичай розмір ділянок для виробництв – це 3-6 га. Для логістичних комплексів потрібні більші площі - від 10 га, на яких можна розмістити близько 50 тис. кв. метрів складських площ.

Скільки в Україні коштують промислові ділянки

Із підвищенням попиту ціни на ділянки під виробництво ростуть. Вартість такої землі залежить від регіону, наголосив Ярослав Горбушко. За його словами, найдорожча земля не на Київщині, а у Львівській області: тут ділянки у кілька разів дорожчі, тому що мало пропозиції і складний рельєф.

"У Київській області в радіусі 10-20 км від міста є можливість придбати ділянку промислового призначення за ціною від $10 за кв. метр, тобто $1 000 за сотку. У Львові ціни на аналогічні ділянки стартують від $2 000 і можуть складати і $3-5 тисяч за сотку", - пояснює Ярослав Горбушко.

Окрім дефіциту, на ціни впливає те, що львівський ринок землі почав пізніше розвиватися і пропозиція ділянок з необхідним цільовим призначенням суттєво нижча.

"Це не Бровари, де сотні гектарів вже давно приватизовані і переведені в промисловість, у Львові все інакше", - додав експерт.

Тому якщо компанія має запит на 10 га промислової землі у Львові, вона знайде від сили три пропозиції. Інший спосіб: брати ділянку особистого селянського господарства, змінювати цільове призначення, а це може суттєво розтягнути проєкт у часі.

Як писало Delo.ua раніше, інвестиційний холдинг EFI Group анонсував будівництво склозаводу в Київській області. Виробнича ділянка розташована за 15 км від столиці.