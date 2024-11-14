В Україні росте попит на "промислові" земельні ділянки

Протягом 2023-2024 років спостерігається тренд на купівлю промислових земельних ділянок - під будівництво виробничих потужностей.

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Зацікавленими особами на цьому ринку є підприємства-релоканти, виробники будматеріалів, FMCG, а також логістичні транспортні компанії.

Як розповів в коментарі Delo.ua директор департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine Ярослав Горбушко, чимало міжнародних компаній-виробників будівельних матеріалів, в очікуванні на велику післявоєнну відбудову України, вже придбав або є в активному процесі придбання земельних ділянок промислового/логістичного призначення, з наміром подальшого будівництва виробничих або логістичних потужностей.

Низка міжнародних компаній, зокрема логістичні провайдери, виробники тютюнової продукції, у зв’язку з наявними обмеженнями НБУ на репатріацію капіталу, накопичили на рахунках суттєві кошти в гривні. Тоді як земля є ідеальним активом для інвестування з точки зору пошкодження чи втрати активу, пояснив експерт.

"Цей тренд також підтримують виробники споживчих товарів, серед яких і міжнародні гіганти, такі як Unilever та Nestle, а також локальні виробники, що релокуються зі східних та південних регіонів, що були окуповані, або потерпають від воєнних дій", - додав Горбушко.

За його словами, найбільший інтерес у потенційних покупців зосереджений на заході України, а також у Київській області. Також дуже активно шукають у Вінниці - невипадково там кілька індустріальних парків зареєстровано і ведуться реальні будівництва.

У Львові також будується кілька індустріальних парків: протягом 2022-2023 були введені в експлуатацію перші черги Sparrow Park Lviv (Sparrow Capital), M10 Lviv Industrial Park (Dragon Сapіtal).

Триває будівництво ІП Формація (Alterra Group). У Київській області, завдяки міграції бізнесу зі сходу України, зараз ведеться будівництво фабрики для Unilever в межах Індустріального парку Біла Церква, пояснив експерт.

Зазвичай виробниками розглядаються об'єкти від 2–5 га, але є і приклади кластерного будівництва, де виробники купують ділянки площею в декілька десятків га. Девелопери логістичної нерухомості зазвичай розглядають ділянки площею не менш ніж 5–10 га.

Представник CBRE Ukraine також зазначив, що релокація бізнесу зі сходу далі продовжується. Деякі компанії, що релокувалися в 2022-середині 2023 розглядали можливість повернення, але відмовилися від даного сценарію на тлі затягування воєнних дій.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що в Україні у межах індустріальних парків вже збудовано 12 заводів, а ще 13 – будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року.