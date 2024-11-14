В Украине растет спрос на "промышленные" земельные участки

В течение 2023-2024 годов наблюдается тренд на покупку промышленных земельных участков – под строительство производственных мощностей.

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Заинтересованными лицами на этом рынке есть предприятия-релоканты, производители стройматериалов, FMCG, а также логистические транспортные компании.

Как рассказал в комментарии Delo.ua директор департамента рынков капитала CBRE Ukraine Ярослав Горбушко, многие международные компании-производители строительных материалов, в ожидании крупного послевоенного восстановления Украины, уже приобрели или имеются в активном процессе приобретения земельных участков промышленного/логистического назначения, с намерением дальнейшего строительства производственных или логистических мощностей

Ряд международных компаний, в частности, логистические провайдеры, производители табачной продукции, в связи с имеющимися ограничениями НБУ на репатриацию капитала, накопили на счетах существенные средства в гривне. В то время как земля является идеальным активом для инвестирования с точки зрения повреждения или потери актива, пояснил эксперт.

"Этот тренд также поддерживают производители потребительских товаров, среди которых и международные гиганты, такие как Unilever и Nestle, а также локальные производители, которые релоцируются из оккупированных восточных и южных регионов или страдают от военных действий", — добавил Горбушко.

По его словам, самый большой интерес у потенциальных покупателей сосредоточен на западе Украины, а также в Киевской области. Также очень активно ищут в Виннице – неслучайно там несколько индустриальных парков зарегистрировано и ведутся реальные стройки.

Во Львове также строится несколько индустриальных парков: в течение 2022-2023 были введены в эксплуатацию первые очереди Sparrow Park Lviv (Sparrow Capital), M10 Lviv Industrial Park (Dragon Сапитал).

Продолжается строительство ИП "Формация" (Alterra Group). В Киевской области благодаря миграции бизнеса с востока Украины сейчас ведется строительство фабрики для Unilever в рамках Индустриального парка Белая Церковь, пояснил эксперт.

Обычно производителями рассматриваются объекты от 2–5 га, но есть примеры кластерного строительства, где производители покупают участки площадью в несколько десятков га. Девелоперы логистической недвижимости обычно рассматривают участки площадью не менее 5–10 га.

Представитель CBRE Ukraine также отметил, что релокация бизнеса с востока продолжается.

Ранее Delo.ua сообщало, что в Украине в пределах индустриальных парков уже построено 12 заводов, а еще 13 – строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года.