Київський автомобільний ремонтний завод продали на аукціоні втричі дорожче стартової ціни: хто переможець

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Київський автомобільний ремонтний завод” продали на приватизаційному аукціоні за 310 млн грн. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує стартову ціну в 88,4 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ “Магістральбудтрейд”.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аукціон Фонду держмайна України (ФДМУ).

Що відомо про майновий комплекс

Київський авторемонтний завод виставили на приватизацію за 88,4 млн грн. Підприємство спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів.

У склад комплексу входять 71 об’єкт нерухомості та інфраструктури загальною площею 26 709 м², а також 22 одиниці автотранспорту.

За інформацією Фонду держмайна, завод має налагоджену інфраструктуру та діючу виробничу базу.

Однією з умов продажу є обов’язкове погашення наявних боргів підприємства та збереження персоналу — заборона на звільнення працівників протягом щонайменше шести місяців після приватизації.

Підприємство розташоване у столиці, за адресою: вул. Миколи Василенка, 1.

Станом на 2016 рік завод перебував у процесі ліквідації. У 2023 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 73 тис. грн, проте вже у 2024-му зазнало збитків на суму 12 тис. грн.

Що відомо про переможця

Переможцем приватизаційного аукціону з продажу київського автомобільного ремонтного заводу стало товариство з обмеженою відповідальністю "Магістральбудтрейд".

Згідно з даними YouControl, компанія зареєстрована у 2022 році, а її статутний капітал становить 700 тисяч гривень.

Основний вид діяльності підприємства — надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. Додатково компанія займається ремонтом і технічним обслуговуванням обладнання, встановленням та монтажем машин і устаткування, а також організацією будівництва будівель.

Бенефіціарним власником "Магістральбудтрейд" є Євгеній Заболотний.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.