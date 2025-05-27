Киевский автомобильный ремонтный завод продали на аукционе втрое дороже стартовой цены: кто победитель

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Киевский автомобильный ремонтный завод" был продан на приватизационном аукционе за 310 млн грн. Это более чем в три с половиной раза превышает стартовую цену в 88,4 млн. грн. Победителем торгов стало ООО "Магистральстройтрейд".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аукцион Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Что известно об имущественном комплексе

Киевский авторемонтный завод выставили на приватизацию за 88,4 млн. грн. Предприятие специализируется на техническом обслуживании и ремонте транспортных средств.

В состав комплекса входит 71 объект недвижимости и инфраструктуры общей площадью 26 709 м², а также 22 единицы автотранспорта.

По информации Фонда госимущества, завод имеет отлаженную инфраструктуру и действующую производственную базу.

Одним из условий продажи является обязательное погашение имеющихся долгов предприятия и сохранение персонала — запрет на увольнение работников в течение не менее шести месяцев после приватизации.

Предприятие находится в столице, по адресу: ул.

По состоянию на 2016 год, завод находился в процессе ликвидации. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль в размере 73 тыс. грн, однако уже в 2024-м понесло убытки на сумму 12 тыс. грн.

Что известно о победителе

Победителем приватизационного аукциона по продаже киевского автомобильного ремонтного завода стало общество с ограниченной ответственностью "Магистральстройтрейд".

Согласно данным YouControl, компания зарегистрирована в 2022 году, а ее уставный капитал составляет 700 тысяч гривен.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Бенефициарным владельцем "Магистральстройтрейда" является Евгений Заболотный.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел 11 апреля аукцион по продаже Житомирского ликероводочного завода. Начальная цена лота составила 101,1 млн. грн.