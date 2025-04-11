Житомирский ликероводочный завод продан на аукционе: кто стал победителем

Фонд государственного имущества Украины провел 11 апреля аукцион по продаже государственного предприятия "Житомирский ликероводочный завод". Начальная цена лота составила 101,1 млн грн.

Информация об аукционе была обнародована в системе "Прозорро.Продажи" 28 марта.

За лот соревновались два участника:

ООО "Хлебороб-с" , которое было зарегистрировано 6 октября 2014 года. Согласно данным YouControl, компания специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), бобовых и масличных культур. Бенефициары: Сергей Рыбинский и Владимир Рыбинский.

, которое было зарегистрировано 6 октября 2014 года. Согласно данным YouControl, компания специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), бобовых и масличных культур. Бенефициары: Сергей Рыбинский и Владимир Рыбинский. ООО "СПК-инвест 2021", зарегистрированное 19 марта 2021 года. Основным видом деятельности является торговля газом через местные (локальные) трубопроводы. Бенефициары: Василий Астион и Евгений Астион.

Победителем аукциона стало общество "СПК-инвест 2021", предложившее 137 500 100 грн, что на 100 грн превысило ставку конкурента. Стартовая цена лота составила 101 090 395 грн. Таким образом, цена выросла в 1,36 раза.

Победитель дополнительно должен уплатить 27,5 млн грн НДС, поэтому цена продажи лота с учетом НДС составила 165 000 120 грн. Компания имеет 20 дней на оплату лота. После уплаты полной стоимости с учетом НДС в собственность инвестора перейдет объект, за который он соперничал.

О Житомирском ликероводочном заводе

Завод ведет свою историю с 1896 года, когда на территории Волынской губернии было основано 16 казенных винных складов. Завод быстро стал одним из самых больших в своем сегменте.

Предприятие расположено в центральной части города рядом с развитой инфраструктурой, Ржаным рынком, по адресу: г. Житомир, ул. Святослава Рихтера, 38. На балансе завода – 147 объектов недвижимости общей площадью 24 320,5 кв. м, инженерные сети, 47 единиц транспортных средств и 1457 единиц движимого имущества, включая производственное оборудование.

Продукция предприятия неоднократно получала престижные награды, в том числе на всеукраинском конкурсе "100 лучших товаров Украины". Продукция завода экспортировалась в такие страны, как США, Азербайджан, Грузия, Германия, Вьетнам и страны Балтии.