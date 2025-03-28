На Житомирщине продают ликероводочный завод: стартовая цена — более 100 млн грн

Фонд государственного имущества Украины объявил о продаже Единый имущественный комплекс (ЕМК) государственного предприятия "Житомирский ликероводочный завод". Стартовая цена продажи – 101 млн 090 тыс. 395 грн (без НДС).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Информация об аукционе обнародована в системе "Прозорро.Продажи".

Предприятие расположено в центральной части города рядом с развитой инфраструктурой, Ржаным рынком, по адресу: г. Житомир, ул. Святослава Рихтера, 38. Подача заявок на аукцион продлится до 10 апреля. А сам аукцион запланирован на 11 апреля.

По состоянию на конец 2024 г. в состав ЕМК входят:

Чудновский филиал завода (Житомирский район, г. Чуднов);

нежилые помещения в с. Ольшанка;

артезианская скважина в с. Короченко;

встроенные помещения в г. Олевск;

магазины в г. Звягель и пгт Любар.

На балансе завода – 147 объектов недвижимости общей площадью 24 320,5 кв. м, инженерные сети, 47 единиц транспортных средств и 1457 единиц движимого имущества, включая производственное оборудование.

Согласно государственным актам на праве постоянного пользования у предприятия находится 12 земельных участков с кадастровыми номерами общей площадью 17,3867 га и 1 земельный участок площадью 0,547 га не зарегистрирован.

О Житомирском ликероводочном заводе

Завод ведет свою историю с 1896 года, когда на территории Волынской губернии было основано 16 казенных винных складов. Завод быстро стал одним из самых больших в своем сегменте. Продукция предприятия неоднократно получала престижные награды, в том числе на всеукраинском конкурсе "100 лучших товаров Украины".

Продукция завода экспортировалась в такие страны, как США, Азербайджан, Грузия, Германия, Вьетнам и страны Балтии.

Напомним, что 23 августа 2024 года"Житомирский ликероводочный завод" передан на приватизацию. Государственное управление делами планировало приватизацию завода как своего непрофильного актива еще в 2014 году, однако из-за конфликта с выступающим против коллектива завода до нее так и не дошло.