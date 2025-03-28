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На Житомирщине продают ликероводочный завод: стартовая цена — более 100 млн грн

"Житомирский ликероводочный завод"
Житомирский завод расположен в центральной части города/ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил о продаже Единый имущественный комплекс (ЕМК) государственного предприятия "Житомирский ликероводочный завод". Стартовая цена продажи – 101 млн 090 тыс. 395 грн (без НДС).

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Информация об аукционе обнародована в системе "Прозорро.Продажи".

Предприятие расположено в центральной части города рядом с развитой инфраструктурой, Ржаным рынком, по адресу: г. Житомир, ул. Святослава Рихтера, 38. Подача заявок на аукцион продлится до 10 апреля. А сам аукцион запланирован на 11 апреля.

По состоянию на конец 2024 г. в состав ЕМК входят:

  • Чудновский филиал завода (Житомирский район, г. Чуднов);
  • нежилые помещения в с. Ольшанка;
  • артезианская скважина в с. Короченко;
  • встроенные помещения в г. Олевск;
  • магазины в г. Звягель и пгт Любар.
Фото 2 — На Житомирщине продают ликероводочный завод: стартовая цена — более 100 млн грн

На балансе завода – 147 объектов недвижимости общей площадью 24 320,5 кв. м, инженерные сети, 47 единиц транспортных средств и 1457 единиц движимого имущества, включая производственное оборудование.

Согласно государственным актам на праве постоянного пользования у предприятия находится 12 земельных участков с кадастровыми номерами общей площадью 17,3867 га и 1 земельный участок площадью 0,547 га не зарегистрирован.

О Житомирском ликероводочном заводе

Завод ведет свою историю с 1896 года, когда на территории Волынской губернии было основано 16 казенных винных складов. Завод быстро стал одним из самых больших в своем сегменте. Продукция предприятия неоднократно получала престижные награды, в том числе на всеукраинском конкурсе "100 лучших товаров Украины".

Продукция завода экспортировалась в такие страны, как США, Азербайджан, Грузия, Германия, Вьетнам и страны Балтии. 

Напомним, что 23 августа 2024 года"Житомирский ликероводочный завод" передан на приватизацию. Государственное управление делами планировало приватизацию завода как своего непрофильного актива еще в 2014 году, однако из-за конфликта с выступающим против коллектива завода до нее так и не дошло.

Автор:
Татьяна Бессараб