На Житомирщині продають лікеро-горілчаний завод: стартова ціна - понад 100 млн грн

Фонд державного майна України оголосив до продажу Єдиний майновий комплекс (ЄМК) державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Стартова ціна продажу – 101 млн 090 тис. 395 грн (без ПДВ).

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Інформація про аукціон оприлюднена в системі "Прозорро.Продажі".

Підприємство розташоване у центральній частині міста поруч з розвиненою інфраструктурою, Житнім ринком, за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 38. Подання заявок на аукціон триватиме до 10 квітня. А сам аукціон заплановано на 11 квітня.

Станом на кінець 2024 до складу ЄМК входять:

Чуднівська філія заводу (Житомирський район, м. Чуднів);

нежитлові приміщення у с. Вільшанка;

артезіанська свердловина в с. Короченки;

вбудовані приміщення в м. Олевськ;

магазини у м. Звягель та смт Любар.

На балансі заводу – 147 об'єктів нерухомості загальною площею 24 320,5 кв. м, інженерні мережі, 47 одиниць транспортних засобів та 1457 одиниць рухомого майна, включаючи виробниче обладнання.

Згідно з державними актами на праві постійного користування у підприємства перебуває 12 земельних ділянок з кадастровими номерами загальною площею 17,3867 га та 1 земельна ділянка площею 0,547 га не зареєстрована.

Про Житомирський лікеро-горілчаний завод

Завод веде свою історію з 1896 року, коли на території Волинської губернії було засновано 16 казенних винних складів. Завод швидко став одним із найбільших у своєму сегменті. Продукція підприємства неодноразово отримувала престижні нагороди, зокрема на всеукраїнському конкурсі "100 кращих товарів України".

Продукція заводу експортувалася до таких країн, як США, Азербайджан, Грузія, Німеччина, В’єтнам та країни Балтії.

Нагадаємо, що 23 серпня 2024 року "Житомирський лікеро-горілчаний завод" передано на приватизацію. Державне управління справами планувало приватизацію заводу як свого непрофільного активу ще у 2014 році, однак через конфлікт з колективом заводу, який виступав проти, до неї так і не дійшло.