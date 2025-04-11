Житомирський лікеро-горілчаний завод продано на аукціоні: хто став переможцем

Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.

Інформація про аукціон була оприлюднена в системі "Прозорро.Продажі" 28 березня.

За лот змагалися два учасники:

ТОВ "Хлібороб-с" , яке було зареєстровано 6 жовтня 2014 року. Згідно з даними YouControl, компанія спеціалізується на вирощуванні зернових (окрім рису), бобових та олійних культур. Бенефіціари: Сергій Рибінський та Володимир Рибінський.

, яке було зареєстровано 6 жовтня 2014 року. Згідно з даними YouControl, компанія спеціалізується на вирощуванні зернових (окрім рису), бобових та олійних культур. Бенефіціари: Сергій Рибінський та Володимир Рибінський. ТОВ "СПК-інвест 2021", що було зареєстровано 19 березня 2021 року. Основним видом діяльності є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. Бенефіціари: Василь Астіон та Євген Астіон.

Переможцем аукціону стало товариство "СПК-інвест 2021", яке запропонувало 137 500 100 грн, що на 100 грн перевищило ставку конкурента. Стартова ціна лота становила 101 090 395 грн. Таким чином, ціна зросла у 1,36 раза.

Переможець додатково має сплатити 27,5 млн грн ПДВ, тож ціна продажу лота з урахуванням ПДВ склала 165 000 120 грн. Компанія має 20 днів на оплату лота. Після сплати повної вартості з урахуванням ПДВ у власність інвестора перейде обʼєкт, за який він змагався.

Про Житомирський лікеро-горілчаний завод

Завод веде свою історію з 1896 року, коли на території Волинської губернії було засновано 16 казенних винних складів. Завод швидко став одним із найбільших у своєму сегменті.

Підприємство розташоване у центральній частині міста поруч з розвиненою інфраструктурою, Житнім ринком, за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 38. На балансі заводу – 147 об'єктів нерухомості загальною площею 24 320,5 кв. м, інженерні мережі, 47 одиниць транспортних засобів та 1457 одиниць рухомого майна, включаючи виробниче обладнання.

Продукція підприємства неодноразово отримувала престижні нагороди, зокрема на всеукраїнському конкурсі "100 кращих товарів України". Продукція заводу експортувалася до таких країн, як США, Азербайджан, Грузія, Німеччина, В’єтнам та країни Балтії.