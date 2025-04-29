НБУ выставил на торги имущественный комплекс на 25 000 квадратных метров в Одесской области

Национальный банк Украины выставил на аукцион в системе "Прозорро.Продажи" объекты недвижимого имущества в форме целостного имущественного комплекса. Его общая площадь – 25 659,90 кв. м, а начальная цена – 92 655 400 грн без НДС.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Комплекс расположен на земельном участке 5,1545 га по адресу: г. Одесса, 19-й км Старокиевской дороги, 34 – в зоне Кулиндоровского промышленного узла на территории Пересыпского района города, на расстоянии 0,5 км от Старокиевской дороги (отрезок автодороги международного сообщения М 14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск")", - говорится в сообщении Нацбанка.

Цельный имущественный комплекс состоит из группы нежилых построек и сооружений складского и административного назначения.

В состав лота не входит движимое имущество, обеспечивающее работу холодильных камер. Право постоянного пользования земельным участком оформлено по НБУ.

"В Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество содержатся сведения о зарегистрированном 03.06.2020 обременения на недвижимое имущество, а именно: налоговый залог, наложенный на предыдущего собственника недвижимого имущества 2 Главным управлением Государственной налоговой службы в Одесской области", — говорится в описании лота .

Прием предложений завершается 6 мая 2025, а запланированная дата проведения аукциона назначена на 7 мая.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел 11 апреля аукцион по продаже государственного предприятия "Житомирский ликероводочный завод". Начальная цена лота составила 101,1 млн. грн.