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НБУ виставив на торги майновий комплекс на 25 000 квадратних метрів в Одеській області

майновий комплекс на Одещині
На Одещині майновий комплекс виставили на торги. Фото: prozorro.sale.

Національний банк України виставив на аукціон в системі "Прозорро.Продажі" об’єкти нерухомого майна у формі цілісного майнового комплексу. Його загальна проща – 25 659,90 кв. м, а початкова ціна — 92 655 400 грн без ПДВ.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Комплекс розташований на земельній ділянці 5,1545 га за адресою: м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги, 34 – у зоні Куліндорівського промислового вузла на території Пересипського району міста, на відстані 0,5 км від Старокиївської дороги (відрізок автошляху міжнародного сполучення М 14 “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ”)", — йдеться у повідомленні нацбанку.

Фото 2 — НБУ виставив на торги майновий комплекс на 25 000 квадратних метрів в Одеській області

Цілісний майновий комплекс складається з групи нежитлових будівель і споруд складського та адміністративного призначення.

Фото 3 — НБУ виставив на торги майновий комплекс на 25 000 квадратних метрів в Одеській області

До складу лота не входить рухоме майно, що забезпечує роботу холодильних камер. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено за НБУ.

Фото 4 — НБУ виставив на торги майновий комплекс на 25 000 квадратних метрів в Одеській області

"У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про зареєстроване 03.06.2020 обтяження на нерухоме майно, а саме: податкову заставу, накладену на попереднього власника нерухомого майна 2 Головним управлінням Державної податкової служби в Одеській області", — йдеться в описі лота на "Прозорро.Продажі".

Прийом пропозицій завершується 6 травня 2025 року, а запланована дата проведення аукціону призначена на 7 травня.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук