НБУ виставив на торги майновий комплекс на 25 000 квадратних метрів в Одеській області

Національний банк України виставив на аукціон в системі "Прозорро.Продажі" об’єкти нерухомого майна у формі цілісного майнового комплексу. Його загальна проща – 25 659,90 кв. м, а початкова ціна — 92 655 400 грн без ПДВ.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Комплекс розташований на земельній ділянці 5,1545 га за адресою: м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги, 34 – у зоні Куліндорівського промислового вузла на території Пересипського району міста, на відстані 0,5 км від Старокиївської дороги (відрізок автошляху міжнародного сполучення М 14 “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ”)", — йдеться у повідомленні нацбанку.

Цілісний майновий комплекс складається з групи нежитлових будівель і споруд складського та адміністративного призначення.

До складу лота не входить рухоме майно, що забезпечує роботу холодильних камер. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено за НБУ.

"У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про зареєстроване 03.06.2020 обтяження на нерухоме майно, а саме: податкову заставу, накладену на попереднього власника нерухомого майна 2 Головним управлінням Державної податкової служби в Одеській області", — йдеться в описі лота на "Прозорро.Продажі".

Прийом пропозицій завершується 6 травня 2025 року, а запланована дата проведення аукціону призначена на 7 травня.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод". Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.