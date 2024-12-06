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Релокація бізнесу в умовах війни: на Кіровоградщину перемістилося 87 підприємств
Через війну в Україні 87 підприємств перемістили свої виробничі потужності до Кіровоградської області. Про це повідомили у Кіровоградській обласній військовій адміністрації, пише Укрінформ.
Яка діяльність релокованих підприємств
До Кіровоградської області перемістили свої виробничі потужності 87 суб'єктів господарювання. Зокрема, до таких міст: Кропивницького - 56 підприємств, Олександрії - 22 підприємства, Знам'янки -1 підприємство, Світловодська -6 підприємств, Новомиргорода та Бобринця по 1 підприємству. З цих підприємств 77 вже відновили свою роботу.
Найбільша кількість релокованих підприємств здійснює свою діяльність у таких галузях:
· промисловості – 29 од. (33,3% від загальної кількості релокованих суб'єктів господарювання);
· інформації й телекомунікації та торгівлі – по 17 од. (19,5% від загальної кількості релокованих суб'єктів господарювання).
В інших галузях здійснюють свою діяльність 24 суб'єкти господарювання (27,6% від загальної кількості релокованих суб'єктів господарювання).
Крім цього, на територію області перемістили: чотири заклади у сфері охорони здоров’я, вісім закладів освіти, два обласних центри туризму, чотири громадські організації.
Серед них: ТОВ "Альянс – СВК" (перемістили виробничі потужності з Харкова, ТОВ "Новодружеський механічний завод" (з Лисичанська Луганської області), ПП "Олмек" (переміщено з селища Нью-Йорк Донецької області), ТОВ "НВП "Інком Техніка" – (перемістили з Краматорська Донецької області) та інші.
Релоковані до області підприємства, які відновили свою роботу, працевлаштували 314 людей, у тому числі 133 внутрішньо переміщених осіб.
Програма релокації підприємств в Україні
Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.
Програма сприяє відновленню економіки держави. До програми може долучитися будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей.
Жодних підстав у відмові щодо переміщення немає. Є першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в регіонах, що приймають та черговість перевезення.
Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.
Додамо, що 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.