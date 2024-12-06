Релокация бизнеса в условиях войны: в Кировоградскую область переместилось 87 предприятий

Из-за войны в Украине 87 предприятий переместили свои производственные мощности в Кировоградскую область. Об этом сообщили в Кировоградской областной военной администрации, пишет Укринформ.

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Какая деятельность релоцированных предприятий

В Кировоградскую область переместили свои производственные мощности 87 субъектов хозяйствования. В частности, в такие города: Кропивницкий - 56 предприятий, Александрия - 22 предприятия, Знаменка -1 предприятие, Светловодск - 6 предприятий, Новомиргород и Бобринец - по 1 предприятию.

Из этих предприятий 77 уже возобновили свою работу.

Наибольшее количество предприятий осуществляет свою деятельность в следующих отраслях:

· промышленности – 29 ед. (33,3% от общего количества релоцированных субъектов хозяйствования);

· информации и телекоммуникации и торговли – по 17 ед. (19,5% от общего количества релоцированных субъектов хозяйствования).

В других отраслях осуществляют свою деятельность 24 субъекта хозяйствования (27,6% от общего количества релоцированных субъектов).

Кроме этого, на территорию области переместили: четыре заведения в сфере здравоохранения, восемь учебных заведений, два областных центра туризма, четыре общественных организации.

Среди них: ООО "Альянс — СПК" (переместили производственные мощности из Харькова, ООО "Новодружеский механический завод" (из Лисичанска Луганской области), ЧП "Олмек" (перемещено из поселка Нью-Йорк Донецкой области), ООО "НПП "Инком Техника – (переместили из Краматорска Донецкой области) и другие.

Предприятия, возобновившие свою работу, трудоустроили 314 человек, в том числе 133 внутренне перемещенных лиц.

Программа релокации предприятий в Украине

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.

Программа способствует восстановлению экономики страны. К программе может подключиться любое предприятие, осуществив полную или частичную релокацию своих мощностей.

Никаких оснований в отказе по перемещению нет. Есть первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми. условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

Добавим, что 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись программой правительства. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.