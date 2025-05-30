Буча, Козин, Романков. В некоторых селах под Киевом цены на землю подскочили на 50-90%

Весной 2025-го цены на землю начали расти вслед за активизацией спроса на покупку.

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Как правило, цены на земельные участки в Киевской области зависят от расстояния до столицы, направления, рекреационной ценности локации, а также удобств и коммуникаций.

Активнее всего покупают участки под застройку, преимущественно это спрос "для себя", при этом цена вернулась на довоенный уровень — при чем в долларах, отметил в комментарии Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий.

"В прошлом году цены были ниже, чем до войны. В этом году выставили довоенные цены. Такое ощущение, что у людей в мыслях, что мы уже на пороге мира. Украинцы покупают землю и активно строятся. Или покупают участок, проводят коммуникации и продают гораздо дороже", — отметил риелтор.

Правда, иногда в одном селе участки продаются с разницей в десять раз.

"Например, в селе Новые Петровцы (8 км до КП) есть массив, где сотка стоит $15 000, и через трассу полевой массив с ценами $1,5-2 тыс. за сотку", — объясняет Крикницкий.

В среднем цены, по словам эксперта рынка недвижимости Ирины Луханиной, разделяют по сегментам:

бюджетный сегмент (до $2 тыс. за сотку) : популярные направления — Макаров, Бородянка, Барышевка, Фастов. Здесь можно найти участки за $800–1500/сотка.

: популярные направления — Макаров, Бородянка, Барышевка, Фастов. Здесь можно найти участки за $800–1500/сотка. средний сегмент ($2–4 тыс. за сотку) : Киево-Святошинский, частично Броварской и Васильковский районы. Наиболее активно продаются участки по $2 500–3 500 за сотку в деревнях с хорошей инфраструктурой.

: Киево-Святошинский, частично Броварской и Васильковский районы. Наиболее активно продаются участки по $2 500–3 500 за сотку в деревнях с хорошей инфраструктурой. премиум-сегмент (от $5 тыс. за сотку) : Конча-Заспа, Лесники, Козин, Романков. В лесных массивах, у реки или в закрытых коттеджных городках здесь цены составляют $10–15 тыс. за сотку.

Сколько стоит земля в 10 популярных селах вокруг Киева

Средняя стоимость земли под социальную/жилищную застройку на Киевщине, по данным OLX Недвижимость на запрос Delo.ua, выросла на 3% за последний год (сравнение мая 2024 года с маем 2025 года):

Буча (2 8км в Киев) — рост на 4% , медианная стоимость: 2,48 млн грн,

Катюжанка (60 км) — рост на 17% , медианная стоимость: 147 тыс. грн .

Козин (30 км) — рост на 96% , медианная стоимость: 7,96 млн грн,

Корнеевка (83 км) — рост на 17% , медианная стоимость: 186 тыс. грн,

Крюковщина (22 км) — снижение на 12% , медианная стоимость: 1,12 млн грн,

Роды (80 км) – без изменений, медианная стоимость: 166 тыс. грн,

Романков (30 км) — рост на 55% , медианная стоимость: 1,62 млн грн,

Рудня-Тальская (75 км) — понижение на 29% , медианная стоимость: 1,77 млн грн,

Хотел (25 км) — снижение на 2% , медианная стоимость: 1,24 млн грн,

Черногородка (58 км) — снижение на 2% , медианная стоимость: 320 тыс. грн.

В целом по Киевской области (без учета Киева) медиа стоимость земли составляет 499 тыс. грн за участок.

Земельные участки под застройку в Киевской области: прогноз цен на 2025 год

Эксперты прогнозируют, что цены на землю могут вырасти к концу 2025 г. на 5–7%, особенно в среднем и бюджетном сегментах.

"Наибольший потенциал для роста — в направлениях с хорошей логистикой и развитой инфраструктурой", — отмечает Ирина Луханина.

Больше о том, что происходит на cтоличном рынке земли, читайте в статье Delo.ua "Под Киевом активно скупают землю под застройку: цены вернулись на довоенный уровень".