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Буча, Козин, Романків. У деяких селах під Києвом ціни на землю підстрибнул на 50-90%
Навесні 2025-го ціни на землю почали зростати слідом за активізацією попиту на купівлю.
Зазвичай ціни на земельні ділянки в Київській області залежать від відстані до столиці, напрямку, рекреаційної цінності локації, а також зручностей та комунікацій.
Найактивніше купують ділянки під забудову, переважно це попит "для себе", при цьому ціна повернулася на довоєнний рівень - при чому в доларах, зазначив в коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький.
"Торік ціни були нижчі, ніж до війни. Цього року виставили довоєнні ціни. Таке відчуття, що у людей в думках, що ми вже на порозі миру. Українці купують землю і активно будуються. Або купують ділянку, проводять комунікації і продають набагато дорожче", - зазначив рієлтор.
Щоправда іноді в одному селі ділянки продаються з різницею у десять разів.
"Наприклад, у селі Нові Петрівці (8 км до КП) є масив, де сотка коштує $15 000, і через трасу польовий масив з цінами $1,5-2 тиc. за сотку", - пояснює Крикніцький.
У середньому ціни, за словами експертки ринку нерухомості Ірини Луханіної, розділяють за сегментами:
- бюджетний сегмент (до $2 тис. за сотку): популярні напрямки — Макарів, Бородянка, Баришівка, Фастів. Тут можна знайти ділянки за $800–1 500/сотка.
- середній сегмент ($2–4 тис. за сотку): Києво-Святошинський, частково Броварський та Васильківський райони. Найактивніше продаються ділянки по $2 500–3 500 за сотку у селах з хорошою інфраструктурою.
- преміум-сегмент (від $5 тис. за сотку): Конча-Заспа, Лісники, Козин, Романків. У лісових масивах, біля річки чи в закритих котеджних містечках тут ціни сягають $10–15 тис. за сотку.
Скільки коштує земля в 10 популярних селах довкола Києва
Середня вартість землі під соціальну/житлову забудову на Київщині, за даними OLX Нерухомість, зросла на 3% за останній рік (порівняння травня 2024 з травнем 2025):
- Буча (2 8км до Києва) — зростання на 4%, медіанна вартість: 2,48 млн грн,
- Катюжанка (60 км)— зростання на 17%, медіанна вартість: 147 тис. грн,
- Козин (30 км) — зростання на 96%, медіанна вартість: 7,96 млн грн,
- Корніївка (83 км)— зростання на 17%, медіанна вартість: 186 тис. грн,
- Крюківщина (22 км)— зниження на 12%, медіанна вартість: 1,12 млн грн,
- Пологи (80 км) — без змін, медіанна вартість: 166 тис. грн,
- Романків (30 км) — зростання на 55%, медіанна вартість: 1,62 млн грн,
- Рудня-Тальська (75 км) — зниження на 29%, медіанна вартість: 1,77 млн грн,
- Хотів (25 км) — зниження на 2%, медіанна вартість: 1,24 млн грн,
- Чорногородка (58 км) — зниження на 2%, медіанна вартість: 320 тис. грн.
Загалом по Київській області (без врахування Києва) медіанна вартість землі становить 499 тис. грн за ділянку.
Земельні ділянки під забудову на Київщині: прогноз цін на 2025 рік
Експерти прогнозують, що ціни на землю можуть вирости до кінця 2025 року на 5–7%, особливо в середньому та бюджетному сегментах.
"Найбільший потенціал для зростання — у напрямках з хорошою логістикою та розвиненою інфраструктурою", - наголошує Ірина Луханіна.
Більше про те, що відбувається на cтоличному ринку землі, читайтеу статті Delo.ua "Під Києвом активно скуповують землю під забудову: ціни повернулись на довоєнний рівень".