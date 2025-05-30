Буча, Козин, Романків. У деяких селах під Києвом ціни на землю підстрибнул на 50-90%

Навесні 2025-го ціни на землю почали зростати слідом за активізацією попиту на купівлю.

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Зазвичай ціни на земельні ділянки в Київській області залежать від відстані до столиці, напрямку, рекреаційної цінності локації, а також зручностей та комунікацій.

Найактивніше купують ділянки під забудову, переважно це попит "для себе", при цьому ціна повернулася на довоєнний рівень - при чому в доларах, зазначив в коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький.

"Торік ціни були нижчі, ніж до війни. Цього року виставили довоєнні ціни. Таке відчуття, що у людей в думках, що ми вже на порозі миру. Українці купують землю і активно будуються. Або купують ділянку, проводять комунікації і продають набагато дорожче", - зазначив рієлтор.

Щоправда іноді в одному селі ділянки продаються з різницею у десять разів.

"Наприклад, у селі Нові Петрівці (8 км до КП) є масив, де сотка коштує $15 000, і через трасу польовий масив з цінами $1,5-2 тиc. за сотку", - пояснює Крикніцький.

У середньому ціни, за словами експертки ринку нерухомості Ірини Луханіної, розділяють за сегментами:

бюджетний сегмент (до $2 тис. за сотку) : популярні напрямки — Макарів, Бородянка, Баришівка, Фастів. Тут можна знайти ділянки за $800–1 500/сотка.

: популярні напрямки — Макарів, Бородянка, Баришівка, Фастів. Тут можна знайти ділянки за $800–1 500/сотка. середній сегмент ($2–4 тис. за сотку) : Києво-Святошинський, частково Броварський та Васильківський райони. Найактивніше продаються ділянки по $2 500–3 500 за сотку у селах з хорошою інфраструктурою.

: Києво-Святошинський, частково Броварський та Васильківський райони. Найактивніше продаються ділянки по $2 500–3 500 за сотку у селах з хорошою інфраструктурою. преміум-сегмент (від $5 тис. за сотку): Конча-Заспа, Лісники, Козин, Романків. У лісових масивах, біля річки чи в закритих котеджних містечках тут ціни сягають $10–15 тис. за сотку.

Скільки коштує земля в 10 популярних селах довкола Києва

Середня вартість землі під соціальну/житлову забудову на Київщині, за даними OLX Нерухомість, зросла на 3% за останній рік (порівняння травня 2024 з травнем 2025):

Буча (2 8км до Києва) — зростання на 4% , медіанна вартість: 2,48 млн грн,

Катюжанка (60 км) — зростання на 17% , медіанна вартість: 147 тис. грн ,

Козин (30 км) — зростання на 96% , медіанна вартість: 7,96 млн грн,

Корніївка (83 км) — зростання на 17% , медіанна вартість: 186 тис. грн,

Крюківщина (22 км) — зниження на 12% , медіанна вартість: 1,12 млн грн,

Пологи (80 км) — без змін, медіанна вартість: 166 тис. грн,

Романків (30 км) — зростання на 55% , медіанна вартість: 1,62 млн грн,

Рудня-Тальська (75 км) — зниження на 29% , медіанна вартість: 1,77 млн грн,

Хотів (25 км) — зниження на 2% , медіанна вартість: 1,24 млн грн,

Чорногородка (58 км) — зниження на 2% , медіанна вартість: 320 тис. грн.

Загалом по Київській області (без врахування Києва) медіанна вартість землі становить 499 тис. грн за ділянку.

Земельні ділянки під забудову на Київщині: прогноз цін на 2025 рік

Експерти прогнозують, що ціни на землю можуть вирости до кінця 2025 року на 5–7%, особливо в середньому та бюджетному сегментах.

"Найбільший потенціал для зростання — у напрямках з хорошою логістикою та розвиненою інфраструктурою", - наголошує Ірина Луханіна.

Більше про те, що відбувається на cтоличному ринку землі, читайтеу статті Delo.ua "Під Києвом активно скуповують землю під забудову: ціни повернулись на довоєнний рівень".