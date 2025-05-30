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Буча, Козин, Романків. У деяких селах під Києвом ціни на землю підстрибнул на 50-90%

земля під забудову, приватний будинок, ціни на землю
У селах поблизу Конча-Заспи ціни на землю рвонули вгору / Depositphotos

Навесні 2025-го ціни на землю почали зростати слідом за активізацією попиту на купівлю. 

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Зазвичай ціни на земельні ділянки в Київській області залежать від відстані до столиці, напрямку, рекреаційної цінності локації, а також зручностей та комунікацій. 

Найактивніше купують ділянки під забудову, переважно це попит "для себе", при цьому ціна повернулася на довоєнний рівень - при чому в доларах, зазначив в коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький. 

"Торік ціни були нижчі, ніж до війни. Цього року виставили довоєнні ціни. Таке відчуття, що у людей в думках, що ми вже на порозі миру. Українці купують землю і активно будуються. Або купують ділянку, проводять комунікації і продають набагато дорожче", - зазначив рієлтор. 

Щоправда іноді в одному селі ділянки продаються з різницею у десять разів.

"Наприклад, у селі Нові Петрівці (8 км до КП) є масив, де сотка коштує $15 000, і через трасу польовий масив з цінами $1,5-2 тиc. за сотку", - пояснює Крикніцький.

У середньому ціни, за словами експертки ринку нерухомості Ірини Луханіної, розділяють за сегментами:

  • бюджетний сегмент (до $2 тис. за сотку): популярні напрямки — Макарів, Бородянка, Баришівка, Фастів. Тут можна знайти ділянки за $800–1 500/сотка. 
  • середній сегмент ($2–4 тис. за сотку): Києво-Святошинський, частково Броварський та Васильківський райони. Найактивніше продаються ділянки по $2 500–3 500 за сотку у селах з хорошою інфраструктурою. 
  • преміум-сегмент (від $5 тис. за сотку): Конча-Заспа, Лісники, Козин, Романків.  У лісових масивах, біля річки чи в закритих котеджних містечках тут ціни сягають $10–15 тис. за сотку.

Скільки коштує земля в 10 популярних селах довкола Києва 

Середня вартість землі під соціальну/житлову забудову на Київщині, за даними OLX Нерухомість, зросла на 3% за останній рік (порівняння травня 2024 з травнем 2025):

  • Буча (2 8км до Києва) — зростання на 4%, медіанна вартість: 2,48 млн грн, 
  • Катюжанка (60 км)— зростання на 17%, медіанна вартість: 147 тис. грн
  • Козин (30 км) — зростання на 96%, медіанна вартість: 7,96 млн грн, 
  • Корніївка (83 км)— зростання на 17%, медіанна вартість: 186 тис. грн, 
  • Крюківщина (22 км)— зниження на 12%, медіанна вартість: 1,12 млн грн, 
  • Пологи (80 км) — без змін, медіанна вартість: 166 тис. грн, 
  • Романків (30 км) — зростання на 55%, медіанна вартість: 1,62 млн грн, 
  • Рудня-Тальська (75 км) — зниження на 29%, медіанна вартість: 1,77 млн грн, 
  • Хотів (25 км) — зниження на 2%, медіанна вартість: 1,24 млн грн, 
  • Чорногородка (58 км) — зниження на 2%, медіанна вартість: 320 тис. грн.

Загалом по Київській області (без врахування Києва) медіанна вартість землі становить 499 тис. грн за ділянку.

Земельні ділянки під забудову на Київщині: прогноз цін на 2025 рік

Експерти прогнозують, що ціни на землю можуть вирости до кінця 2025 року на 5–7%, особливо в середньому та бюджетному сегментах.

"Найбільший потенціал для зростання — у напрямках з хорошою логістикою та розвиненою інфраструктурою", - наголошує Ірина Луханіна.

Більше про те, що відбувається на cтоличному ринку землі, читайтеу статті Delo.ua  "Під Києвом активно скуповують землю під забудову: ціни повернулись на довоєнний рівень".

Автор:
Леся Соловчук