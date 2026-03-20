Іранські атаки вивели з ладу п'яту частину LNG-потужностей Катару: відновлення займе роки

Іранські атаки вивели з ладу близько 17% експортних потужностей Катару зі зрідженого природного газу, що призвело до втрати приблизно 20 млрд доларів річного доходу та створило ризики для постачання енергоносіїв до Європи та Азії.

Про це повідомив генеральний директор QatarEnergy та державний міністр з питань енергетики Саад аль-Каабі. За його словами, внаслідок ударів були пошкоджені два з 14 LNG-поїздів, а також один із двох об’єктів із перетворення газу на рідке паливо. Втрачені потужності становлять близько 12,8 млн тонн СПГ на рік, а їх відновлення може тривати від трьох до п’яти років.

Компанія буде змушена оголосити форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу, зокрема до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю. За словами Каабі, такі рішення вже ухвалювалися раніше, але тепер обмеження можуть бути довгостроковими.

Атаки відбулися на тлі ескалації в регіоні після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану. Катарські об’єкти, зокрема енергетичний хаб Рас-Лаффан, зазнали значних пошкоджень.

Наслідки виходять за межі LNG-сектору. Експорт конденсату знизиться приблизно на 24%, зрідженого нафтового газу — на 13%, гелію — на 14%, а нафти та сірки — на 6%. Це може вплинути як на побутове споживання енергоносіїв, так і на промислові ланцюги, зокрема виробництво електроніки.

Партнерами в пошкоджених проєктах є великі міжнародні компанії, зокрема ExxonMobil та Shell. Вартість будівництва зруйнованих потужностей оцінюється приблизно у 26 млрд доларів.

За оцінкою керівника QatarEnergy, масштаб руйнувань може відкинути розвиток енергетичного сектору регіону на 10–20 років. Він також наголосив, що для відновлення роботи необхідне припинення бойових дій.

