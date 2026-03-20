Иранские атаки вывели из строя пятую часть LNG-мощностей Катара: восстановление займет годы

Иранские атаки вывели из строя около 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу, что привело к потере примерно 20 млрд долларов годового дохода и создало риски для поставок энергоносителей в Европу и Азию.

Об этом сообщил генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по энергетике Саад аль-Кааби. По его словам, в результате ударов были повреждены два из 14 LNG-поездов, а также один из двух объектов по превращению газа в жидкое топливо. Потерянные мощности составляют около 12,8 млн. тонн СПГ в год, а их восстановление может длиться от трех до пяти лет.

Компания будет вынуждена объявить форс-мажор о долгосрочных контрактах на поставку газа, в частности в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. По словам Кааби, такие решения уже принимались раньше, но теперь ограничения могут быть долгосрочными.

Атаки произошли на фоне эскалации в регионе после ударов Израиля по газовой инфраструктуре Ирана. Катарские объекты, в том числе энергетический хаб Рас-Лаффан, получили значительные повреждения.

Последствия выходят за пределы LNG-сектора. Экспорт конденсата снизится примерно на 24%, сжиженного нефтяного газа – на 13%, гелия – на 14%, а нефти и серы – на 6%. Это может повлиять как на бытовое потребление энергоносителей, так и на промышленные цепи, в частности, производство электроники.

Партнерами в поврежденных проектах являются крупные международные компании, в том числе ExxonMobil и Shell. Стоимость строительства разрушенных мощностей оценивается примерно в 26 млрд. долларов.

По оценке руководителя QatarEnergy масштаб разрушений может отбросить развитие энергетического сектора региона на 10–20 лет. Он также подчеркнул, что для возобновления работы необходимо прекращение боевых действий.

Напомним, вчера Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.