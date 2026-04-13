Алюминий подскочил к четырехлетнему максимуму через морскую блокаду Ирана

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) достигла четырехлетнего максимума из-за блокады иранских портов президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Дефицит поставок

На фоне эскалации Ближнего Востока цена на легкий металл выросла на 2,3%. Особое внимание аналитиков привлекло явление бэквордации, когда спотовые контракты становятся значительно дороже фьючерсных.

Спред между наличными сделками и трехмесячными поставками подскочил на 43% до отметки 95,50 долларов за тонну. Это самый высокий показатель с 2007 года, свидетельствующий об остром дефиците и отчаянных попытках покупателей найти альтернативные источники металла для немедленного получения.

Кризис производства

Ближний Восток обеспечивает около 9% мирового объема производства алюминия, однако этот сектор находится под ударом. Ведущий региональный производитель Emirates Global Aluminium PJSC уже применил положение о форс-мажорных обстоятельствах по части своих поставок.

Такие меры явились следствием выведения из строя одного из плавильных заводов после иранской атаки в начале апреля. Всего с начала года фьючерсы на алюминий подорожали почти на 19%.

Спрос на рынке Китая

Пока мировые цены растут из-за военных действий, в Китае наблюдается другая ситуация. Высокая стоимость металла начала сдерживать внутренний спрос, что привело к накоплению запасов до рекордного уровня 2020 года.

Аналитики Zijin Tianfeng Futures прогнозируют, что слабые фундаментальные показатели китайского рынка вскоре начнут давить на лондонские котировки, ограничивая дальнейший рост стоимости алюминия, несмотря на логистический кризис.

Ситуация на смежных рынках металлов

Динамика цен на другие базовые металлы остается неоднозначной. Провал переговоров между США и Ираном в Пакистане лишил рынок кратковременного оптимизма. На Лондонской бирже алюминий торгуется на уровне 3571 доллар за тонну.

В то же время медь демонстрирует стабильность, в то время как никель прибавил в цене 2,3%. Рынок стальной руды в Сингапуре также закрылся с маленьким ростом на фоне общей экономической неопределенности.

Напомним, в марте цена на алюминий выросла примерно на 6% после того, как Иран атаковал два производственных объекта на Ближнем Востоке.