Алюміній підскочив до чотирирічного максимуму через морську блокаду Ірану

Вартість алюмінію на Лондонській біржі металів (LME) досягла чотирирічного максимуму через блокаду іранських портів президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Дефіцит поставок

На тлі ескалації на Близькому Сході ціна на легкий метал зросла на 2,3%. Особливу увагу аналітиків привернуло явище беквордації, коли спотові контракти стають значно дорожчими за ф'ючерсні.

Спред між готівковими угодами та тримісячними поставками підскочив на 43% до позначки 95,50 доларів за тонну. Це найвищий показник з 2007 року, який свідчить про гострий дефіцит та відчайдушні спроби покупців знайти альтернативні джерела металу для негайного отримання.

Криза виробництва

Близький Схід забезпечує близько 9% світового обсягу виробництва алюмінію, проте наразі цей сектор перебуває під ударом. Провідний регіональний виробник Emirates Global Aluminium PJSC уже застосував положення про форс-мажорні обставини для частини своїх поставок.

Такі заходи стали наслідком виведення з ладу одного з плавильних заводів після іранської атаки на початку квітня. Загалом з початку року ф'ючерси на алюміній подорожчали майже на 19%.

Попит на ринку Китаю

Поки світові ціни зростають через воєнні дії, у Китаї спостерігається інша ситуація. Висока вартість металу почала стримувати внутрішній попит, що призвело до накопичення запасів до рекордного рівня 2020 року.

Аналітики Zijin Tianfeng Futures прогнозують, що слабкі фундаментальні показники китайського ринку невдовзі почнуть тиснути на лондонські котирування, обмежуючи подальше зростання вартості алюмінію, попри логістичну кризу.

Ситуація на суміжних ринках металів

Динаміка цін на інші базові метали залишається неоднозначною. Провал переговорів між США та Іраном у Пакистані позбавив ринок короткочасного оптимізму. На Лондонській біржі алюміній торгується на рівні 3571 долара за тонну.

Водночас мідь демонструє стабільність, тоді як нікель додав у ціні 2,3%. Ринок залізної руди в Сінгапурі також закрився з невеликим зростанням на фоні загальної економічної невизначеності.

Нагадаємо, в березні ціна на алюміній зросла приблизно на 6% після того, як Іран атакував два виробничі об'єкти на Близькому Сході.