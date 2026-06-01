Військові удари США та Ірану підняли ціни на алюміній до максимуму

Ціни на алюміній у понеділок піднялися до найвищого рівня з березня 2022 року. Стрімке подорожчання металу спровокували військові удари США та Ірану, які суттєво посилили ризики зриву поставок з Близького Сходу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

На цей регіон припадає 9% світових потужностей з виплавки алюмінію. Закриття стратегічно важливої Ормузької протоки заблокувало як експорт готового металу, так і імпорт необхідної для виробництва сировини.

На Лондонській біржі металів ціна алюмінію досягла 3707,50 долара за тонну. Експерти прогнозують масштабний дефіцит на ринку, який цього року може перевищити 2 мільйони тонн.

Премія за готівкові контракти відносно тримісячних форвардів злетіла до 19-річного максимуму.

Паралельно дорожчає мідь — її вартість зросла до 13 840 доларів за тонну. На ринок тиснуть обмежена пропозиція з шахт та очікування рішень США щодо запровадження імпортних тарифів наприкінці червня.

Загальну підтримку промисловим металам також надає розширення виробничої активності в Китаї, яке триває шостий місяць поспіль.

Нагадаємо, в березні ціна на алюміній зросла приблизно на 6% після того, як Іран атакував два виробничі об'єкти на Близькому Сході.