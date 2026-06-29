Модернизация, несмотря на обстрелы: Siemens поможет Украине строить децентрализованное теплообеспечение

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и компания Сименс Украина подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ открывает новые возможности для развития современной, технологической и устойчивой критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления .

В условиях постоянных российских атак на энергетический и транспортный секторы восстановление предполагает не только восстановление разрушенных объектов, но и внедрение инновационных решений.

По словам главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина, подписанный документ не просто декларативная договоренность, поскольку за ним стоят вполне конкретные практические шаги.

В частности, ведомство уже реализует проект строительства децентрализованной системы теплообеспечения на одном из объектов в Киеве.

Ожидается, что оборудование и системы автоматизации от немецкого концерна Siemens помогут сделать эти технические решения более качественными, надежными и в то же время оптимизируют расходы государственного бюджета.

Ключевые направления технологического сотрудничества

Подписанное соглашение создает основу для совместной обработки масштабных проектов по нескольким стратегическим направлениям. Среди них:

интеграция современных технологий в объектах критической инфраструктуры, их автоматизация и цифровизация;

развитие передовых систем распределения электроэнергии, передачи технологических данных и кибербезопасности;

обмен международным опытом, лучшими практиками и гармонизация технических стандартов в энергетическом секторе;

повышение энергоэффективности, усиление устойчивости сетей и поддержание принципов низкоуглеродного развития.

В Агентстве восстановления выразили благодарность компании Сименс Украина за готовность присоединиться к восстановлению государства. Ведомство продолжает сотрудничество с международными партнерами, финансовыми институтами и частным сектором для внедрения комплексных инженерных, энергетических и решений безопасности.

Напомним, Украина подписала энергетические соглашения более чем на 1 млрд евро в Гданьске. На полях международной конференции URC 2026 украинская делегация заключила в общей сложности 28 партнерских документов. Все привлеченные средства планируют потратить на подготовку городов к отопительному сезону, строительство объектов распределенной генерации и усиление устойчивости системы.