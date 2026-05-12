Siemens Energy ускоряет выкуп акций благодаря буму искусственного интеллекта

Немецкий энергетический гигант Siemens Energy объявил об ускорении своей программы выкупа акций после того, как свободный денежный поток компании до налогообложения вырос на 42%. Стремительное улучшение финансовых показателей связано с ажиотажным спросом на энергетическое оборудование для дата-центров, необходимых для работы технологий ИИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно обновленному плану, компания выкупит собственные акции на сумму до 3 млрд евро в 2026 году. Это на миллиард больше, чем планировалось изначально на текущий фискальный период. Общий объем программы выкупа, анонсированной в ноябре, остается неизменным – 6 млрд евро.

Энергия для ИИ и финансовые перспективы

Предыдущие результаты деятельности, обнародованные в прошлом месяце, позволили руководству компании Siemens Energy повысить прогнозы на текущий год.

Главные факторы успеха:

Рост спроса: развитие больших речевых моделей требует строительства огромных центров обработки данных, потребляющих колоссальные объемы электроэнергии. Siemens Energy поставляет критическое оборудование для устойчивого питания таких объектов.

Улучшение кассовых показателей: значительный рост свободного денежного потока позволяет компании более агрессивно возвращать капитал акционерам.

Рыночная стратегия: ускорение выкупа акций является сигналом уверенности руководства в долгосрочной устойчивости бизнеса.

В компании отмечают, что энергетическая инфраструктура становится "узким местом" в развитии технологий, поэтому спрос на решение Siemens Energy будет оставаться высоким в ближайшие годы.

