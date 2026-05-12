Siemens Energy прискорює викуп акцій завдяки буму штучного інтелекту

Німецький енергетичний гігант Siemens Energy оголосив про прискорення своєї програми викупу акцій після того, як вільний грошовий потік компанії до оподаткування зріс на 42%. Стрімке покращення фінансових показників пов'язане з ажіотажним попитом на енергетичне обладнання для дата-центрів, необхідних для роботи технологій ШІ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з оновленим планом, компанія викупить власні акції на суму до 3 млрд євро у 2026 році. Це на мільярд більше, ніж планувалося спочатку на поточний фіскальний період. Загальний обсяг програми викупу, анонсованої у листопаді, залишається незмінним — 6 млрд євро.

Енергія для ШІ та фінансові перспективи

Попередні результати діяльності, оприлюднені минулого місяця, дозволили керівництву Siemens Energy підвищити прогнози на поточний рік.

Головні фактори успіху:

Зростання попиту: розвиток великих мовних моделей вимагає будівництва величезних центрів обробки даних, які споживають колосальні обсяги електроенергії. Siemens Energy постачає критичне обладнання для стабільного живлення таких об'єктів.

Покращення касових показників: значне зростання вільного грошового потоку дозволяє компанії агресивніше повертати капітал акціонерам.

Ринкова стратегія: прискорення викупу акцій є сигналом впевненості керівництва у довгостроковій стійкості бізнесу.

У компанії зазначають, що енергетична інфраструктура стає "вузьким місцем" у розвитку технологій, тому попит на рішення Siemens Energy залишатиметься високим у найближчі роки.

Нагадаємо, Siemens збудує парк водневих поїздів для залізниць Румунії. Контракт із Siemens Mobility передбачає постачання 12 регіональних поїздів на водневих паливних елементах. Цей проєкт дозволить Румунії повністю замінити застарілий дизельний рухомий склад новим екологічним транспортом.