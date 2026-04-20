Siemens обирає США для ШІ-інвестицій через надмірне регулювання в Європі

Siemens
Siemens обирає США для ШІ-інвестицій через надмірне регулювання в Європі / Depositphotos

Німецький промисловий гігант Siemens планує спрямувати основну частину своїх інвестицій у сфері штучного інтелекту на ринки США та Китаю. Причиною такого рішення стало жорстке регуляторне середовище в Європейському Союзі, яке, на думку керівництва компанії, стримує технологічний розвиток.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив генеральний директор Siemens Роланд Буш під час міжнародної виставки Hannover Messe. 

Йдеться про розподіл інвестиційного пакету в розмірі 1 млрд євро, призначеного для розробки промислового ШІ.

Чому європейські правила "не потрапляють у ціль"

Роланд Буш піддав критиці європейські регламенти AI Act та Data Act. Головна претензія полягає в тому, що Брюссель застосовує однакові суворі правила як до споживчих додатків (на кшталт чат-ботів), так і до промислових систем автоматизації.

Ключові аргументи керівництва Siemens:

  • Надмірний нагляд: нові рівні регулювання накладаються на вже існуючі галузеві стандарти, створюючи бюрократичне навантаження.
  • Змішування понять: Буш назвав "нонсенсом" регулювання машинних даних за тими ж принципами, що й персональних даних користувачів.
  • Конкурентоспроможність: інвестиції в середовище, яке стримує розвиток, складно обґрунтувати перед акціонерами компанії.

Новинка від Siemens: Eigen Engineering Agent

Попри регуляторні суперечки, Siemens презентувала свою нову розробку — Eigen Engineering Agent. Це одна з перших у світі комерційних ШІ-систем для промислової автоматизації, яка здатна не просто давати поради, а самостійно діяти в інженерному середовищі.

Система може генерувати код, налаштовувати конфігурації обладнання та перевіряти результати своєї роботи. За прогнозами компанії, впровадження цієї технології дозволить підвищити продуктивність операцій на 50%.

На фоні цих заяв акції Siemens на торгах у понеділок просіли на 1,9%, хоча з початку року вони демонструють невелике зростання на рівні 1,6%.

Нагадаємо, японський виробник Nissan планує оснастити 90% нових моделей системами ШІ. Компанія робить ставку на автономне водіння, щоб відновити продажі на ринках США та Китаю, де попит на інтелектуальні транспортні системи стрімко зростає.

Максим Кольц