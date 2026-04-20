Siemens выбирает США для ШИ-инвестиций из-за чрезмерного регулирования в Европе
Немецкий промышленный гигант Siemens намерен направить основную часть своих инвестиций в сфере искусственного интеллекта на рынки США и Китая. Причиной такого решения стала жесткая регуляторная среда в Европейском Союзе, которая, по мнению руководства компании, сдерживает технологическое развитие.
Как сообщает Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Siemens Роланд Буш во время международной выставки Hannover Messe.
Речь идет о распределении инвестиционного пакета в размере 1 млрд. евро, предназначенного для разработки промышленного ИИ.
Почему европейские правила "не попадают в цель"
Роланд Буш подверг критике европейские регламенты AI Act и Data Act. Главная претензия состоит в том, что Брюссель применяет одинаковые строгие правила как к потребительским приложениям (вроде чат-ботов), так и к промышленным системам автоматизации.
Ключевые аргументы руководства Siemens:
- Чрезмерный надзор: новые уровни регулирования накладываются на уже существующие отраслевые стандарты, создавая бюрократическую нагрузку.
- Смешивание понятий: Буш назвал "нонсенсом" регулирование машинных данных по тем же принципам, что и персональные данные пользователей.
- Конкурентоспособность: инвестиции в сдерживающую развитие среду сложно обосновать перед акционерами компании.
Новинка Siemens: Eigen Engineering Agent
Несмотря на регуляторные споры, Siemens представила свою новую разработку — Eigen Engineering Agent. Это одна из первых в мире коммерческих ИИ-систем для промышленной автоматизации, способная не просто давать советы, а самостоятельно действовать в инженерной среде.
Система может генерировать код, настраивать конфигурации оборудования и проверять результаты работы. По прогнозам компании, внедрение этой технологии позволит повысить производительность сделок на 50%.
На фоне этих заявлений акции Siemens на торгах в понедельник просели на 1,9%, хотя с начала года демонстрируют небольшой рост на уровне 1,6%.
