Siemens выбирает США для ШИ-инвестиций из-за чрезмерного регулирования в Европе

Немецкий промышленный гигант Siemens намерен направить основную часть своих инвестиций в сфере искусственного интеллекта на рынки США и Китая. Причиной такого решения стала жесткая регуляторная среда в Европейском Союзе, которая, по мнению руководства компании, сдерживает технологическое развитие.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Siemens Роланд Буш во время международной выставки Hannover Messe.

Речь идет о распределении инвестиционного пакета в размере 1 млрд. евро, предназначенного для разработки промышленного ИИ.

Почему европейские правила "не попадают в цель"

Роланд Буш подверг критике европейские регламенты AI Act и Data Act. Главная претензия состоит в том, что Брюссель применяет одинаковые строгие правила как к потребительским приложениям (вроде чат-ботов), так и к промышленным системам автоматизации.

Ключевые аргументы руководства Siemens:

Чрезмерный надзор: новые уровни регулирования накладываются на уже существующие отраслевые стандарты, создавая бюрократическую нагрузку.

Смешивание понятий: Буш назвал "нонсенсом" регулирование машинных данных по тем же принципам, что и персональные данные пользователей.

Конкурентоспособность: инвестиции в сдерживающую развитие среду сложно обосновать перед акционерами компании.

Новинка Siemens: Eigen Engineering Agent

Несмотря на регуляторные споры, Siemens представила свою новую разработку — Eigen Engineering Agent. Это одна из первых в мире коммерческих ИИ-систем для промышленной автоматизации, способная не просто давать советы, а самостоятельно действовать в инженерной среде.

Система может генерировать код, настраивать конфигурации оборудования и проверять результаты работы. По прогнозам компании, внедрение этой технологии позволит повысить производительность сделок на 50%.

На фоне этих заявлений акции Siemens на торгах в понедельник просели на 1,9%, хотя с начала года демонстрируют небольшой рост на уровне 1,6%.

